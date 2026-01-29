Poluarea din Craiova nu mai poate fi ignorată, iar craiovenii au dreptul să știe nu doar că există legi, ci dacă ele sunt aplicate!

Particulele în suspensie PM10 și PM2.5 din aer, pe care oamenii le inhalează fără să-și dea seama, au un impact dovedit asupra sănătății. O spun medicii, o arată statisticile privind incidența bolilor respiratorii. Sunt un fel de „ucigaș silențios“, pentru că pătrund adânc în plămâni și în fluxul sanguin și cauzează numeroase boli grave, atât respiratorii, cât și cardiovasculare, fiind o cauză majoră de deces prematur.

Una dintre cele mai periculoase forme de poluare a aerului este cea cu particule în suspensie cu un diametru mai mic de 2,5 microni, precum cele răgăsite frecvent și în aerul pe care craiovenii îl respiră. O arată chiar senzorii care monitorizează calitatea aerului din oraș. Ce fel de aer respiră craiovenii în cea mai mare parte a zilei? Potrivit senzorilor, un aer nesănătos și foarte nesănătos. Acest lucru nu mai poate fi ignorat!

Senatorul Marian Vasile a cerut explicații ministrului Mediului

Marian Vasile, senator AUR Dolj, a făcut demersuri în Parlament pentru ca locuitorii Craiovei să înțeleagă clar dacă Ministerul Mediului și instituțiile din subordine și-au îndeplinit atribuțiile.

„În calitate de senator de Dolj, am solicitat ministrului USR al Mediului un răspuns scris, complet și documentat, pentru a putea informa corect cetățenii municipiului Craiova. Interpelarea parlamentară este un demers necesar și util pentru a avea acces la documente oficiale, pentru a clarifica cine are răspundere legală și pentru a demara rezolvarea situației, indiferent că vorbim de poluare sau de alte probleme cu care se confruntă cetățenii“, a precizat Marian Vasile.

Acesta consideră poluarea cronică a aerului din Craiova „un eșec al coordonării guvernamentale și responsabilitatea politică a Ministerului Mediului“.

În interpelarea făcută, senatorul de Dolj a solicitat ministerului numărul societăților comerciale din județ cu potențial de poluare a aerului și câte dintre acestea au fost verificate în ultimii doi ani de către Garda de Mediu, respectiv Agenția pentru Protecția Mediului. De asemenea, el a cerut numărul de controale tematice privind emisiile de PM10 și PM2.5 efectuate în Craiova și în Dolj și sancțiunile aplicate.

Marian Vasile: „Lipsa unor rezultate vizibile indică fie incompetență administrativă, fie dezinteres politic“

Marian Vasile a mai solicitat ministrului Mediului să prezinte clar ce acțiuni concrete a întreprins pentru a rezolva problema poluării în Craiova, în condițiile depășirilor repetate ale valorilor-limită, și ce măsuri obligatorii au fost impuse autorităților locale. „Cum explică ministrul Mediului faptul că, în ciuda depășirilor frecvente ale valorilor limită și a existenței unui cadru legal clar, nu există rezultate vizibile pentru reducerea poluării în Craiova?“, a cerut explicații senatorul de Dolj.

Potrivit lui, pasivitatea Ministerului Mediului este cu atât mai gravă cu cât România se află încă în procedură de infringement pentru nerespectarea legislației europene privind calitatea aerului.

„Lipsa unor rezultate vizibile indică fie incompetență administrativă, fie dezinteres politic. În lipsa unei reacții ferme a Ministerului Mediului poluarea este tolerată, administrația locală nu este constrânsă să acționeze, iar costurile sunt suportate exclusiv de cetățeni, prin afectarea sănătății. Aceasta nu mai este o problemă tehnică, ci una de responsabilitate guvernamentală asumată sau abandonată“, a mai afirmat Marian Vasile.

Senatorul Marian Vasile: Fără controale reale, fără sancțiuni și fără presiune instituțională, poluarea nu este combătută, ci tolerată!

Senatorul AUR de Dolj Marian Vasile susține că locuitorii Craiovei au dreptul să fie informați cu privire la pericolul din aer și la reacția sau mai bine spus lipsa de reacție a autorităților.

„Craiovenii au dreptul să știe nu doar că există legi care combat poluarea, ci dacă ele sunt aplicate. Fără controale reale, fără sancțiuni și fără presiune instituțională, poluarea nu este combătută, ci tolerată. Cum se întâmplă și în Craiova. Asta e marea problemă!“, a afirmat Marian Vasile.

Senatorul de Dolj consideră că poluarea din Craiova este acceptată tacit de autoritățile locale și privită cu pasivitate de Ministerul Mediului. „O pasivitate mortală, am putea spune, care vine de la un ministru în funcție ce provine dintr-un partid care și-a asumat public tema mediului ca prioritate politică“, susține Marian Vasile.

„Craiova nu are nevoie de comunicate sterile și explicații tehnice fără efect. Are nevoie de un ministru al Mediului implicat, nu de un observator pasiv. Atunci când un ministru USR vorbește despre mediu, dar tolerează poluarea într-un municipiu important al României, nu mai vorbim despre diferențe de viziune politică, ci despre un eșec de guvernare“, a conchis Marian Vasile, senator AUR Dolj.

România, trimisă în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru nerespectarea sistematică a obligațiilor privind monitorizarea calității aerului

La data de 11 decembrie 2025, Comisia Europeană a decis să trimită România în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) pentru nerespectarea sistematică a obligațiilor privind monitorizarea calității aerului. Autoritățile europene au constatat că țara noastră nu a pus la punct o rețea de monitorizare a calității aerului care „să producă date fiabile și complete“.

De asemenea, Comisia a subliniat un număr insuficient de stații de monitorizare în mai multe regiuni și o amplasare incorectă a unor puncte de prelevare, încălcând Directivele 2008/50/CE și 2004/107/CE.

