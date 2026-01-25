Dolj: 131 de sancţiuni contravenţionale, aplicate de poliţişti în ultimele 24 de ore

Poliţiştii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj au continuat, în ultimele 24 de ore, acțiunile pentru siguranţa traficului rutier şi prevenirea accidentelor de circulaţie.

În cadrul activităților desfășurate polițiștii rutieri au acționat cu prioritate pentru depistarea conducătorilor auto care depășesc viteza legală, fiind folosite echipamentele de supraveghere a traficului rutier și măsurarea vitezei de deplasare a autovehiculelor din trafic precum și aparatele alcooltest și drugtest, pentru depistarea celor care aleg să conducă vehicule sub influenţa alcoolului sau altor substanţe, potrivit IPJ Dolj.

131 de sancţiuni contravenţionale

În urma activităților desfășurate, polițiștii au aplicat 131 de sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de aproximativ 70.000 de lei.

Au fost scoși din trafic, reprezentând un pericol pentru ceilalți participanți, 23 de conducători auto. Acestora le-a fost suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe o perioadă de timp, conform legii.

De asemenea, au fost oprite din a circula pe drumurile publice 4 autovehicule care nu prezentau siguranță în trafic. Astfel, certificatele de înmatriculare ale acestora au fost retrase până la remedierea problemelor constatate.

Şoferi care au depășit limita legală de deplasare pe drumurile publice

„Un tânăr de 22 de ani, din municipiul Drobeta-Turnu Severin, județul Mehedinți, a fost înregistrat de aparatul radar în timp ce conducea un autoturism cu viteza de 119 km/h, pe DN 6“.

Cel în cauză a fost sancționat contravențional, conform prevederilor OUG 195/2002 Rep., fiind dispusă și măsura complementară de suspendare a exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice pentru o perioadă de 90 de zile.

Citeşte şi: Sondaj Avangarde. Câţi români vor în Consiliul de Pace al lui Trump