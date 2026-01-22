UMF Craiova își menține poziția în clasamentele internaționale Times Higher Education 2026

Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova își menține prezența în prestigioasele clasamente internaționale realizate de Times Higher Education, care evaluează 2.191 de universități din întreaga lume, potrivit ediției World University Rankings 2026.

Rezultatul confirmă stabilitatea performanțelor academice și de cercetare ale instituției și consolidarea poziției sale în mediul universitar internațional.

📊 Poziționarea UMF Craiova în clasamente

🇷🇴 Locul 3 la nivel național , în rândul universităților de medicină

, în rândul universităților de medicină 🌍 Intervalul 1001–1200 , în clasamentul mondial general

, în clasamentul mondial general 🧬 Intervalul 801–1000, în domeniul Clinical, Pre-clinical & Health

🔬 Cercetarea – principalul punct forte

Analiza indicatorilor utilizați de Times Higher Education evidențiază rezultate foarte bune în domeniul cercetării, în special la indicatorul Research Quality.

Acest scor reflectă:

impactul științific al publicațiilor

vizibilitatea internațională a rezultatelor de cercetare

articole publicate în reviste indexate

participarea la proiecte de cercetare naționale și internaționale

🧪 Consolidarea mediului de cercetare

Indicatorul Research Environment surprinde capacitatea instituțională și dimensiunea ecosistemului de cercetare, aflat în plin proces de dezvoltare la UMF Craiova.

În acest context, strategia de dezvoltare instituțională 2025–2029 prevede:

investiții în infrastructura de cercetare

digitalizare și management modern al proiectelor

și management modern al proiectelor dezvoltarea unor structuri dedicate, precum Departamentul de Cercetare

🤝 Relația cu mediul socio-economic, apreciată internațional

UMF Craiova a fost apreciată și pentru indicatorul Industry, care reflectă:

transferul de cunoaștere

colaborările cu mediul economic

aplicabilitatea rezultatelor cercetării

🗣️ Rectorul UMF Craiova: „Confirmarea unei direcții constante de dezvoltare”

„Menținerea UMF Craiova în clasamentele internaționale Times Higher Education confirmă direcția constantă de dezvoltare a universității noastre.

Rezultatele obținute în zona de cercetare, reflectate în indicatorul Research Quality, sunt expresia muncii susținute a comunității academice, iar investițiile asumate prin strategia instituțională vor contribui la consolidarea mediului de cercetare și la creșterea performanței pe termen mediu și lung.

Ne bucurăm și pentru faptul că este punctată relația cu mediul economic, prin indicatorul Industry, care reflectă capacitatea universităților de a realiza transfer de cunoaștere și colaborări cu mediul socio-economic”,

a declarat Dan Gheonea, rectorul UMF Craiova.

