-1.6 C
Craiova
miercuri, 21 ianuarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăLocalDoljRestricții de circulație în centrul Craiovei pentru Ziua Unirii Principatelor Române

Restricții de circulație în centrul Craiovei pentru Ziua Unirii Principatelor Române

De Magda Dragu
Craiova: Restricţii de circulaţie pe 24 ianuarie, de Ziua Unirii Principatelor Române
Craiova: Restricţii de circulaţie pe 24 ianuarie, de Ziua Unirii Principatelor Române

Primăria Municipiului Craiova anunţă închiderea circulaţiei rutiere pe mai multe sectoare de drum, în vederea desfăşurării ceremonialului militar dedicat celebrării Zilei Unirii Principatelor Române, ce se va desfășura în Piața A.I. Cuza.

Pe 24.01.2026, intervalul orar 08:00 – 12:00, se va restricționa circulaţia rutieră pe următoarele străzi:

  1. – str. Popa Şapcă;
  2. – str. Alexandru Ioan Cuza, tronsonul cuprins între intersecţia cu str. Calea Unirii şi intersecţia cu str. Arieș;
  3. – str. Calea Unirii, tronsonul cuprins între intersecţia cu str. Mihai Viteazul şi intersecţia cu str. Alexandru Ioan Cuza.

Traficul rutier, în zona şi perioada menţionate, va fi deviat pe arterele adiacente.

În situația în care autovehiculele staționate în zonele restricționate sau în parcările adiacente acestor zone obstrucționează buna desfășurare a manifestărilor, aceste autovehicule vor fi ridicate și reamplasate în zonele aflate în imediata apropiere.

Accesul în zona restricţionată va fi permis pentru autovehiculele cu regim de circulație prioritară, pentru riveranii care nu au alt acces către proprietate, precum şi pentru vehiculele care transportă persoane cu dizabilități, transmite Primăria Craiova.

Citeşte şi: Guvernul Bolojan a încheiat anul trecut cu un deficit mai mic decât estimările inițiale

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA