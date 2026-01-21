Restricții de circulație în centrul Craiovei pentru Ziua Unirii Principatelor Române

Primăria Municipiului Craiova anunţă închiderea circulaţiei rutiere pe mai multe sectoare de drum, în vederea desfăşurării ceremonialului militar dedicat celebrării Zilei Unirii Principatelor Române, ce se va desfășura în Piața A.I. Cuza.

Pe 24.01.2026, intervalul orar 08:00 – 12:00, se va restricționa circulaţia rutieră pe următoarele străzi:

– str. Popa Şapcă; – str. Alexandru Ioan Cuza, tronsonul cuprins între intersecţia cu str. Calea Unirii şi intersecţia cu str. Arieș; – str. Calea Unirii, tronsonul cuprins între intersecţia cu str. Mihai Viteazul şi intersecţia cu str. Alexandru Ioan Cuza.

Traficul rutier, în zona şi perioada menţionate, va fi deviat pe arterele adiacente.

În situația în care autovehiculele staționate în zonele restricționate sau în parcările adiacente acestor zone obstrucționează buna desfășurare a manifestărilor, aceste autovehicule vor fi ridicate și reamplasate în zonele aflate în imediata apropiere.

Accesul în zona restricţionată va fi permis pentru autovehiculele cu regim de circulație prioritară, pentru riveranii care nu au alt acces către proprietate, precum şi pentru vehiculele care transportă persoane cu dizabilități, transmite Primăria Craiova.

