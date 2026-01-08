0.1 C
Craiova
joi, 8 ianuarie, 2026
INHGA: Cod portocaliu de inundații pe un sector al râului Jiu din judeţul Dolj

De Magda Dragu
O avertizare Cod portocaliu de inundații, ce vizează pe parcursul zilei de joi un sector al râului Jiu, a fost emisă joi de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA).

Potrivit hidrologilor, în intervalul orar 10:00 – 22:00, se vor semnala creșteri importante de debite și de niveluri, cu posibile depășiri ale Cotelor de inundație, ca urmare a propagării viiturilor formate anterior în amonte, pe râul Jiu – sectorul aferent S.H. Răcari, de pe raza județului Dolj.

Avertizarea a fost transmisă către: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Administrația Națională ‘Apele Române’, Ministerul Afacerilor Interne, mass-media, Hidroelectrica S.A., Administrația Bazinală de Apă Jiu și Sistemul de Gospodărire a Apelor Dolj.

