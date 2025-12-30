-3.4 C
Craiova
marți, 30 decembrie, 2025
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăLocalDoljAccident în apropiere de Calafat, pe DN 56. Trei tineri au fost răniţi după ce un autocamion şi un autoturism s-au ciocnit

Accident în apropiere de Calafat, pe DN 56. Trei tineri au fost răniţi după ce un autocamion şi un autoturism s-au ciocnit

De Magda Dragu
Accident în apropiere de Calafat, pe DN 56. Trei tineri, răniţi după ce un autocamion şi un autoturism s-au ciocnit
Accident în apropiere de Calafat, pe DN 56. Trei tineri, răniţi după ce un autocamion şi un autoturism s-au ciocnit

Accident grav în această seară, pe DN 56, intersecția cu DC 56, în judeţul Dolj. Trei tineri au fost răniţi, după ce un autocamion şi un autoturism s-au ciocnit.

Potrivit IPJ Dolj, la fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul Formațiunii Rutiere Calafat care au stabilit faptul că un bărbat, de 58 de ani, din municipiul Craiova, în timp ce conducea un autocamion pe DN 56, la intersecția cu DC 56 nu a acordat prioritate de trecere la efectuarea virajului la stânga unui autoturism condus de un tânăr, de 22 de ani, din comuna Siliștea Crucii, intrând în coliziune cu acesta.

„În urma evenimentului rutier, conducătorul auto de 22 de ani și alți doi tineri de 23 și 32 de ani, ambii din comuna Siliștea Crucii, pasageri în autoturism au necesitat îngrijiri medicale, fiind transportați la spital. Bărbatul de 58 de ani a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ“, au transmis reprezentaţii IPJ Dolj.

În cauză, poliţiştii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, iar cercetările sunt continuate pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA