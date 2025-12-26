Comandamentul de iarnă din Craiova: Salubritatea intervine pentru curățarea drumurilor și trotuarelor

Salubritate Craiova a continuat să acționeze prin Comandamentul de iarnă, organizat la nivelul municipiului Craiova, pentru menținerea siguranței circulației și prevenirea accidentelor pe domeniul public. În perioada 25-26 decembrie, echipele au intervenit atât pe drumurile principale, cât și în zonele pietonale.

Din dimineața zilei de 25 decembrie până în cea de 26 decembrie, angajații Salubritate Craiova au lucrat în două ture de câte 12 ore, astfel:

25 decembrie, 8:00 – 20:00 : 46 de mașini și utilaje, 266 de tone de sare și 675 kg de clorură de calciu utilizate;

: 46 de mașini și utilaje, 266 de tone de sare și 675 kg de clorură de calciu utilizate; 25 decembrie, 20:00 – 26 decembrie, 8:00: 32 de mașini și utilaje, 187 de tone de sare și 250 kg de clorură de calciu utilizate.

În paralel, personalul a asigurat curățarea trotuarelor, stațiilor de transport în comun și a zonelor pietonale, aplicând materiale antiderapante pentru prevenirea alunecărilor.

Obligațiile cetățenilor

Salubritate Craiova reamintește cetățenilor și asociațiilor de proprietari că este responsabilitatea lor să curețe și să protejeze de polei trotuarele din fața proprietăților și aleile/spațiile adiacente blocurilor.

Dispecerat la dispoziția publicului

Pentru sesizări legate de deszăpezire sau intervențiile Comandamentului de iarnă, locuitorii Craiovei pot contacta Dispeceratul Salubritate Craiova, disponibil nonstop, la numărul: 0251.422.733.

