Wizz Air a anulat mai multe curse de pe Aeroportul din Craiova din cauza ceții

Ceața deasă continuă să creeze probleme mari de trafic aerian la Craiova. După ce marți, mai multe zboruri Wizzair din și spre Craiova au fost anulate în ultimul moment, miercuri, compania maghiară a anulat deja o cursă. Altele sunt date cu întârzieri din cauza ceţii.

Potrivt site-ului de specialitate Skyscanner, două avioane care trebuiau să plece din Craiova în această dimineață către Londra Luton și Paris Beauvais erau programate să plece cu întârziere. O altă cursă, cea spre Roma, programată la ora 14.10, a fost anulată.

Potrivit unei camere video de pe site-ul aeroportului, ceața persistă în zonă.

