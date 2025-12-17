-0.5 C
Craiova
miercuri, 17 decembrie, 2025
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăLocalDoljWizz Air a anulat mai multe curse de pe Aeroportul din Craiova din cauza ceții

Wizz Air a anulat mai multe curse de pe Aeroportul din Craiova din cauza ceții

De Magda Dragu
Wizz Air a anulat mai multe curse de pe Aeroportul din Craiova din cauza ceții
Wizz Air a anulat mai multe curse de pe Aeroportul din Craiova din cauza ceții

Ceața deasă continuă să creeze probleme mari de trafic aerian la Craiova. După ce marți, mai multe zboruri Wizzair din și spre Craiova au fost anulate în ultimul moment, miercuri, compania maghiară a anulat deja o cursă. Altele sunt date cu întârzieri din cauza ceţii.

Potrivt site-ului de specialitate Skyscanner, două avioane care trebuiau să plece din Craiova în această dimineață către Londra Luton și Paris Beauvais erau programate să plece cu întârziere. O altă cursă, cea spre Roma, programată la ora 14.10, a fost anulată.

Potrivit unei camere video de pe site-ul aeroportului, ceața persistă în zonă.

Citeşte şi: Bolojan: În România lucrează prea puţini oameni

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA