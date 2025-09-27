Dolj: Bătrân dispărut dintr-un centru de îngrijire, căutat de poliţişti

Polițiști din cadrul Secției nr.3 Poliție Rurală Bucovăt au fost sesizați astăzi, 27 septembrie, în jurul orei 12.00, de o femeie, angajată a unui centru de îngrijire bătrâni din comuna Podari, cu privire la faptul că, în această dimineață, Marin Celoiu, de 80 de ani, a părăsit incinta centrului în care era instituționalizat și nu a mai revenit.

Semnalmente: înălţime 1,60 m, greutate 75 de kg, ochii căprui, prezintă calviție.

La momentul plecării era îmbrăcat într-o bluză de culoare închisă, pantaloni gri și papuci.

Persoanele care dețin informații utile cu privire la persoana dispărută sunt rugate să apeleze numărul unic de urgență 112 sau să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție.

Citeşte şi: Ministrul Sănătății demite conducerea DSP Iași și cere schimbarea managerului spitalului pentru copii