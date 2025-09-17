O doljeancă i-a cucerit pe britanici cu dulciurile sale tradiționale

Stabilită de cinci ani la Scunthorpe, Marea Britanie, Mariana, o româncă originară din județul Dolj, a reușit să devină un adevărat reper al comunității românești prin dulciurile sale artizanale. Cozonacii pufoși, plăcintele umplute și prăjiturile preparate după rețete tradiționale readuc pentru mulți gustul copilăriei și atmosfera sărbătorilor de acasă.

Din pasiune, o adevărată artă culinară

În micul ei laborator amenajat acasă, Mariana pregătește zilnic plăcinte, cornuri, covrigi și cozonaci folosind doar ingrediente naturale – ouă, lapte, unt și făină de cea mai bună calitate.

Autenticitatea gustului și atenția pentru detalii fac ca românii din zonă să revină mereu, considerând deserturile ei adevărate „povești culinare” care îi apropie de amintirile din familie.

„Cozonacii au gustul de acasă, iar plăcintele ne duc cu gândul la vremurile când ne strângeam cu toții la masă”, mărturisesc clienții fideli.

O poveste de familie, transformată în bucurie pentru comunitate

Pe lângă pasiunea pentru cofetărie, Mariana este mamă a doi copii, pe care îi crește cu grijă și atenție. Reușește să îmbine armonios responsabilitățile familiale cu activitatea de cofetărie, punând în fiecare produs o parte din sufletul și dăruirea ei.

Succesul Marianei nu se măsoară doar în dulciurile vândute, ci mai ales în bucuria pe care o aduce românilor din diaspora, care simt, prin gustul deserturilor sale, că se întorc pentru o clipă acasă.

Ambasador al tradițiilor românești în UK

Prin muncă, perseverență și dragoste pentru tradiții, Mariana a devenit un ambasador al gustului românesc în Marea Britanie. Rețetele oltenești, transmise din generație în generație, ajung acum să fie cunoscute și apreciate nu doar de români, ci și de localnicii englezi.

Astfel, la mii de kilometri depărtare, tradițiile românești continuă să fie păstrate vii, iar poveștile dulci ale Marianei inspiră întreaga comunitate.

