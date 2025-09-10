Controale în școlile din Dolj înainte de începerea anului școlar 2025-2026

În perioada 1 – 4 august 2025, inspectorii școlari, împreună cu reprezentanții Instituției Prefectului Dolj, au desfășurat acțiuni ample de control în unitățile de învățământ preuniversitar din județ, conform Ordinului Prefectului nr. 432/29.08.2025. Scopul verificărilor a fost evaluarea modului în care școlile sunt pregătite pentru debutul noului an școlar 2025-2026.

Echipe mixte de control

La verificări au participat reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean Dolj, Direcției de Sănătate Publică Dolj și Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dolj. Aceștia au urmărit starea clădirilor școlare, condițiile de igienă, dotările, siguranța elevilor și pregătirea logistică pentru desfășurarea procesului educațional.

Reparații și modernizări

Potrivit datelor transmise de ISJ Dolj, situația unităților de învățământ verificate este următoarea:

358 din cele 561 de unități de învățământ au finalizat lucrările necesare sau nu au avut nevoie de reparații.

86 de unități se aflau încă în proces de reabilitare sau modernizare la momentul controalelor.

Toate spațiile în care se desfășoară activități didactice au fost igienizate.

Depozitarea produselor alimentare

420 de unități și structuri școlare dispun de spații corespunzătoare pentru depozitarea produselor lactate, de panificație și fructe distribuite prin Programul pentru școli al Uniunii Europene.

În grădinițele cu program prelungit și în licee nu se distribuie programul „Cornul, laptele și fructele”.

Aprovizionare pentru sezonul rece

Toate școlile au asigurată cantitatea necesară de combustibil solid, acolo unde este cazul, și au fost verificate coșurile de fum.

Securitate la incendiu

117 unități de învățământ și structuri au autorizație de securitate la incendiu, majoritatea celorlalte neavând obligația legală de a deține acest document.

Pază și securitate

Toate școlile din județ dispun de pază asigurată prin personal de specialitate, sisteme de monitorizare audio-video și împrejmuiri corespunzătoare.

Transport școlar

Toate unitățile au la dispoziție mijloace de transport proprii sau microbuze școlare puse la dispoziție de autorități.

Autorizații sanitare

455 de unități și structuri de învățământ dețin autorizații sanitare de funcționare.81 de unități nu au încă autorizații, fiind în proces de reabilitare, relocate sau în curs de autorizare.

Situația generală a școlilor din județ

La nivelul județului Dolj funcționează 548 de unități de învățământ (514 de stat și 34 particulare), dintre care 227 au personalitate juridică.

Reprezentanții ISJ Dolj au precizat că majoritatea unităților din Craiova și din județ au fost reabilitate și dispun de condiții moderne pentru desfășurarea cursurilor. În școlile unde lucrările sunt încă în desfășurare, au fost amenajate spații corespunzătoare pentru ca elevii să își poată începe studiile la timp.

Rezultatele controalelor au fost centralizate de către Inspectoratul Școlar Județean Dolj și transmise Instituției Prefectului Dolj.

Citește și: Restricții de circulație și măsuri de ordine publică în județul Gorj cu ocazia „Turului României 2025” – Etapa I