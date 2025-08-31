(VIDEO) Şoferi din Dolj, depistați la volan cu alcoolemii peste 1.00 mg/l alcool pur în aerul expirat

Doi șoferi din Dolj s-au ales cu dosare penale, după ce, noaptea trecută, au fost prinși la volan cu o alcoolemie de peste 1,00 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Polițiștii Biroului Rutier Craiova au fost sesizați ieri cu privire la faptul că pe strada Nantere, din municipiul Craiova, s-a produs un accident rutier.

„La fața locului s-au deplasat polițiști care au stabilit faptul că un bărbat, de 39 de ani, din Craiova, în timp ce conducea un motociclu pe stada Nantere, la intersecția cu strada Înfrățirii, s-ar fi dezechilibrat și ar fi căzut“, potrivit IPJ Dolj.

În urma evenimentului rutier, bărbatul a necesitat îngrijiri medicale, fiind conștient și cooperant. Cel în cauză a fost testat cu aparatul alcooltest care a indicat o concentraţie de 1,07 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă și continuă cercetările.

Şofer băut pe o stradă din Segarcea

Ieri seară, în jurul orei 20.00, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Segarcea au oprit pentru control pe strada Victoriei din Segarcea, un autoturism la volanul căruia a fost identificat un bărbat de 55 de ani, din localitate. Bărbatul a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultând o concentrație de 1,18 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Persoanele depistate au fost conduse la spital pentru recoltarea de mostre biologice. Mostrele biologice vor fi înaintate la IML, urmând ca în funcție de rezultat să fie dispuse măsuri legale.

