Feribotul de la Bechet își suspendă temporar activitatea

Platforma feribotului care deserveşte ruta Oryahovo – Bechet îşi suspendă temporar activitatea, din cauza nivelului scăzut al fluviului Dunărea, a anunţat, vineri, Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră (ITPF) Giurgiu, transmite Agerpres.

În această situaţie, participanţilor la traficul transfrontalier li se recomandă să utilizeze alte rute şi puncte de control alternative.

Reluarea traficului va fi anunţată imediat ce condiţiile vor permite desfăşurarea în siguranţă a activităţii, precizează ITPF Giurgiu.

