Craiova: Minor plecat dintr-un centru de plasament, căutat de poliție

Polițiștii Secției 6 Poliție Craiova au fost sesizaţi astăzi, la ora 15.15, de către un bărbat, de 58 de ani, din municipiul Craiova, cu privire la faptul că, la data de 22 august, în jurul orei 10.00, Marius Costin Neamţu, de 17 ani, a plecat din centrul unde este instituționalizat și nu a mai revenit.

Semnalmente: înălţime 1,70 m, greutate 65 de kg, ochii negri, fața ovală, ten măsliniu.

La momentul plecării acesta era îmbrăcat cu pantaloni scurți de culoare gri, tricou de culoare verde.

Persoanele care dețin informații utile cu privire la minorul dispărut sunt rugate să apeleze numărul unic de urgență 112 sau să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție.

