Mehedinți: Un copil a plecat la magazin și nu s-a mai întors. Unde l-au găsit jandarmii

Un copil din judeșțul Mehedinți a plecat de acasă la un magazin din apropiere și nu s-a mai întors. Mama sa a alertat autoritățile, iar povestea a avut un final fericit.

Jandarmii din cadrul Inspectoratul de Jandarmi Județean Mehedinți au identificat un minor a cărui dispariție a fost semnalată de mama în această dimineață. Potrivit jandarmilor mehedințeni, femeia a relatat că băiețelul, în vârst de 6 ani, plecase la un magazin din apropiere, însă, observând întârzierea acestuia, a alertat autoritățile.

Unde a fost găsit copilul

Intervenția a fost rapidă, iar în mai puțin de o jumătate de oră, minorul a fost văzut la intrare în Pădurea Crihala. Copilul era dezorientat, dar a fost găsit în siguranță. Ulterior, el a fost încredințat familiei. Pe toată durata intervenției, jandarmii au acționat cu promptitudine pentru a preveni orice situație de risc.

Aceștia recomandă părinților să supravegheze atent copiii și să anunțe imediat autoritățile în cazul dispariției acestora.