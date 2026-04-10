Polițiștii doljeni au desfășurat o activitate informativ-preventivă, în Parcul „Nicolae Romanescu” din Municipiul Craiova, la care au participat peste 150 de copii împreună cu părinții sau bunicii acestora. Cu toții au primit informații referitoare la măsurile pe care trebuie sa le adopte pentru a fi în siguranță pe strada, la școală, la locul de joacă sau în mediul online.

Ce recomandă polițiștii copiilor:

Polițiștii au făcut mai multe recomandări copiilor pentru a rămâne în siguramță. „Pentru că mereu trebuie sa maifestăm un comportament preventiv recomadăm tuturor elevilor:

Alegeți-vă prietenii cu atenție!

Nu răspundeți la violență cu violență!

Dacă sunteți martorii unei fapte de violență, nu țineți secret, povestiți-le părinților sau unei persoane care poate interveni pentru soluționarea situației!

Nu primiți sume de bani sau cadouri de la persoane necunoscute și nu le oferiți informații despre locul în care locuiți sau despre programul vostru și al părinților!

Supravegheați-vă permanent bunurile personale!

Respingeți propunerile cunoscuților de a participa la „distracții” ce presupun consumul de tutun, alcool sau substanțe psihoactive!

Nu vă jucați pe partea carosabilă a drumurilor publice!

Traversați numai prin locurile marcate, pe culoarea verde a semaforului și asigurați-vă înainte de a o face! Nu folosiți telefonul mobil atunci când traversați!

Atunci când vă plimbați cu bicicleta sau trotineta asigurați-vă că aceasta funcționează, că sunteți echipați corespunzător, cunoașteți și respectați regulile de circulație!

Nu conduceți trotineta electrică dacă nu ați împlinit 14 ani!”, au precizat polițiștii doljeni.

Recomandări și pentru părinți

De asemenea, polițiștii au câteva recomandări și pentru adulți.

„Părinților le recomandăm: