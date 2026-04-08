SJU Craiova a obținut 1.000.000 de euro pentru dotarea Compartimentului USTACC din cadrul Secției de Cardiologie

Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova a obținut o finanțare de 1.000.000 de euro, prin Programul Sănătate, pentru dotarea Compartimentului USTACC din cadrul Secției de Cardiologie. Proiectul a fost elaborat la nivelul Compartimentului USTACC, sub coordonarea conf. univ. dr. Ionuț Donoiu, cu sprijinul Mihaelei Bărbulescu din cadrul Compartimentului de Implementare și Evaluare Proiecte.

„1 milion de euro pentru inimile care au nevoie de noi, la Craiova.

În spatele acestei finanțări sunt oameni. Pacienți în stare critică, familii care așteaptă vești, medici care luptă contra timpului.

Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova a obținut o finanțare de 1.000.000 de euro, prin Programul Sănătate, pentru dotarea Compartimentului USTACC din cadrul Secției de Cardiologie. Proiectul a fost elaborat la nivelul Compartimentului USTACC, sub coordonarea Conf. Univ. Dr. Ionuț Donoiu, cu sprijinul Mihaelei Bărbulescu din cadrul Compartimentului de Implementare și Evaluare Proiecte.

Pentru pacienți, asta înseamnă șanse în plus. Înseamnă intervenții mai rapide, condiții mai bune și sprijin real în cele mai grele momente.

Pentru echipa medicală, înseamnă instrumente mai bune în lupta pentru fiecare viață.

Continuăm să investim acolo unde contează cel mai mult: în viață“, se arată în postarea făcută pe Facebok de reprezentanții unității medicale.

