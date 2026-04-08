Bărbat arestat preventiv după ce a agresat sexual două femei într-o parcare şi în spatele unui bloc

Un bărbat de 27 de ani a fost arestat preventiv după ce a agresat sexual două femei, în municipiul Tulcea. Prima faptă a avut loc într-o parcare, la începutul lunii martie. A doua, în gangul din spatele unui bloc, în urmă cu o săptămână. În ambele cazuri, bărbatul a început să se autosatisfacă în faţa femeilor.

Bărbaul este cercetat pentru două infracţiuni de agresiune sexuală şi una de ultraj contra bunelor moravuri.

„Din probatoriul administrat în cauză de către organele de cercetare penală din cadrul Poliţiei Municipiului Tulcea – BIC, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Tulcea, a rezultat că la data de 02.03.2026, în jurul orei 22.30, în timp ce se afla într-o parcare din municipiul Tulcea, inculpatul a abordat una dintre persoanele vătămate, pe care a luat-o în braţe, relatându-i că are fantezii sexuale cu femei mature, obligând-o să îl urmeze într-o altă parcare din apropiere, unde autorul a început să se masturbeze lângă aceasta”, au afirmat procurorii.

Bărbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile

A doua faptă a fost comisă în 4 aprilie, la ora 3.20. Bărbatul a urmărit o femeie într-un gang din spatele unui bloc situat în municipiul Tulcea, a împins-o cu spatele în peretele exterior al blocului şi a încercat să o dezbrace.

Anchetatorii au menţionat că bărbatul şi-a lăsat pantalonii în vine, femeia a reuşit să fugă, dar agresorul a ajuns-o din nou, „şi-a lăsat şi boxerii în vine, a tras-o de păr pe persoana vătămată, după care a mimat un act sexual în faţa ei, persoana vătămată reuşind din nou să fugă de agresor după ce i-a aplicat acestuia o lovitură cu piciorul în zona genitală”.

Procurorii au precizat că femeia a reuşit să intre în scara blocului şi a închis uşa în urma ei, „în timp ce autorul faptei se masturba în dreptul uşii la exterior şi privea persoana vătămată prin geamul uşii de la intrare”.

Bărbatul a fost prezentat instanţei, care a decis arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile.

