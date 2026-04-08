Înalți funcționari din Cehia, arestați pentru fraude cu fonduri europene

Autorităţile cehe au arestat şapte persoane, printre care două oficialităţi de rang înalt din Ministerul Industriei, suspectate de fraudă cu fonduri europene, a anunţat miercuri Parchetul European (Biroul Procurorului Public European, EPPO).

EPPO nu a dezvăluit numele suspecţilor, dar a precizat că aceştia au încercat să obţină în mod ilegal fonduri în valoare de 340 milioane de coroane (13,5 milioane de euro), scrie Agerpres.

„Este vorba despre subvenţii UE … pe care se presupune că le-au obţinut ilegal pentru dezvoltarea unui centru de inovare pentru start-up-uri în domeniul locuinţelor şi pentru firme sau proiecte ştiinţifice”, a detaliat EPPO.

Potrivit anchetei procurorilor europeni, un om de afaceri având legături cu oficialităţi a prezentat informaţii false ministerului ce gestionează fondurile europene respective. Poliţia cehă a efectuat 13 percheziţii în cooperare cu EPPO, punând sechestru pe o clădire şi confiscând 2 milioane de euro aflate în conturi bancare.

Ce este Parchetul European

Înfiinţat în 2021, Parchetul European este o instituţie independentă însărcinată cu investigarea, urmărirea penală şi aducerea în faţa justiţiei a infracţiunilor împotriva bugetului Uniunii Europene, cum ar fi fraude transfrontaliere cu TVA de peste 10 milioane de euro.

Fiecare stat participant are un procuror european în cadrul Colegiului EPPO la Luxemburg, care este prezidat de procurorul-şef european, funcţie deţinută în prezent de procuroarea română Laura Codruţa Kovesi, numită în octombrie 2019 şi al cărei mandat se va încheia pe 31 octombrie 2026.

De asemenea, fiecare stat participant are cel puţin doi procurori europeni delegaţi, care efectuează investigaţii în ţările lor.

