Craiovenii își pot plăti mai ușor factura la apă

Începând cu luna aprilie 2026, Compania de Apă Oltenia SA îi anunță pe craioveni că-și pot plăti mai ușor facturile. Operatorul face un nou pas în direcția digitalizării serviciilor oferite clienților, lansând aplicația mobilă „SelfApaOltenia”, destinată gestionării rapide și eficiente a relației cu utilizatorii.

Noua aplicație, disponibilă pentru descărcare atât din Google Play, cât și din App Store, le permite utilizatorilor să efectueze plata facturilor online, fără a mai fi necesară deplasarea la ghișee sau utilizarea altor metode clasice de achitare. Totodată, aplicația oferă posibilitatea transmiterii indexului de consum direct de pe telefonul mobil, simplificând astfel procesul de facturare.

Reprezentanții companiei subliniază că lansarea acestei platforme face parte dintr-un amplu proces de modernizare și adaptare la nevoile actuale ale consumatorilor, tot mai orientați către soluții digitale rapide și accesibile.

Un alt avantaj important al aplicației îl reprezintă opțiunea de activare a facturii electronice. Utilizatorii pot opta pentru primirea documentelor prin e-mail, accesând secțiunea dedicată din aplicație și completând adresa dorită. Această funcționalitate contribuie nu doar la confortul utilizatorilor, ci și la reducerea consumului de hârtie, în linie cu practicile sustenabile.

Prin lansarea aplicației „SelfApaOltenia”, compania își propune să îmbunătățească experiența clienților și să ofere servicii moderne, adaptate ritmului actual de viață, în care accesul rapid la informație și eficiența sunt esențiale.