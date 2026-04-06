Mehedinți: Bărbat reținut după ce a fost depistat la volan deși are permisul suspendat

Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Baia de Aramă au reținut luni, pentru 24 de ore, un bărbat de 20 de ani, din comuna Balta, bănuit de conducerea unui autovehicul fără a avea acest drept.

Din probatoriul administrat în cauză, sub coordonarea procurorului de caz, a reieșit că bănuitul ar fi condus un autotursm pe DC 29, pe raza comunei Balta, deși avea suspendată exercitarea dreptului de a conduce vehicule pe drumurile publice, de la data de 12.03.2026.

Bărbatul a fost introdus în arestul Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți, urmând să fie prezentat magistraților cu propunerea unei alte măsuri preventive.

