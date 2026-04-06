4 kilometri de plase ilegale, confiscate de AJVPS Dolj de la braconierii din Dăbuleni și Băilești

O acțiune de amploare desfășurată, duminică, de către inspectorii și paznicii de vânătoare din cadrul AJVPS Dolj, a dat o lovitură grea braconierilor care au asediat bazinele piscicole din județ. În urma raziilor, au fost descoperite cantități industriale de plase monofilament, care transformaseră canalele și lacurile în adevărate capcane mortale pentru fauna acvatică.

Mobilizare masivă pe Canalul C0 și Lacul Cilieni

Echipele de control au descins pe raza Canalului C0 din zona Dăbuleni, precum și pe lacul Cilieni-Băilești, într-o misiune fulger de combatere a braconajului. Mobilizarea paznicilor de vânătoare a dus la identificarea unei rețele impresionante de unelte de pescuit interzise, întinse pe distanțe uriașe.

Bilanțul acțiunii este unul negru pentru ecosistem, dar de succes pentru autorități: au fost găsite și ridicate aproximativ 4 kilometri de plase monofilament (setci). Aceste dispozitive, extrem de periculoase și ilegale, sunt folosite de braconieri pentru a goli apele de pește în timp record.

Pește salvat și eliberat în mediul natural

Din fericire, intervenția rapidă a făcut ca „recolta” braconierilor să nu ajungă pe piața neagră. Paznicii de vânătoare au reușit să recupereze o cantitate importantă de pește care se afla încă în viață în ochiurile plaselor. Toate exemplarele au fost imediat eliberate, întorcându-se în mediul lor natural sub supravegherea echipelor de control.

Plasele au fost confiscate, braconierii sunt căutați

Întreaga cantitate de plasă monofilament a fost ridicată și confiscată de reprezentanții AJVPS Dolj. În prezent, se desfășoară cercetări amănunțite pentru depistarea și identificarea persoanelor care au instalat aceste dispozitive ilegale, urmând ca vinovații să fie trași la răspundere conform legii.

Acțiunile de monitorizare și control vor continua în toate zonele sensibile ale județului pentru a descuraja distrugerea resurselor piscicole prin metode criminale.

