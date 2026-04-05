Beat pe moped

La data de 4 aprilie a.c., polițiștii din cadrul Biroului Rutier au depistat, în trafic, un bărbat de 57 de ani, din localitatea Ostrovu Corbului în timp ce conducea un moped, fără a poseda permis de conducere. Bărbatul a fost testat cu aparatul alcooltest care a indicat 1,04 mg/l alcool în aerul expirat.

Acesta a refuzat recoltarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.În cauză, a fost întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice.