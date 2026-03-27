De la „pumnul în masă”, la masa tratativelor: cum a preluat Olguța Vasilescu ‘dosarul’ medicilor certati de viceprimarul Păloiu

Vesti mai bune pe frontul disputei dintre medicii de familie din Craiova, somati să plece din clădirea de pe strada Horia, si Primăria Craiova. După ce viceprimarul Dan Păloiu a fost de neclintit la penultima sedinta de consiliu local, medicii care deservesc peste 20.000 de craioveni, aproape o zecime din populatia orasului, au inceput să discute direct cu primarul Olguta Vasilescu.

Aceasta le-a propus un alt spatiu în care să functioneze cabinetele după ce medicii au spus că sediul din cartierul Brazda lui Novac, unde ar trebui să se mute cu tot cu pacienti din luna mai, este foarte departe si greu accesibil. Medicilor li s-a propus ca nouă variantă de mutare fostul sediu în care a functionat Directia de Taxe si Impozite din Piata Mare. Chiar dacă acestia au spus că locatia este o provocare pentru pacienti din cauza lipsei locurilor de parcare si a conditiilor, faptul că există un dialog reprezintă un pas înainte.

Gazeta de Sud a prezentat acum trei săptămâni problemele care decurg din rezilierea contractelor existente si solutiile pe care medicii le-au propus primăriei, precum si faptul că, până atunci, primăria juca de pe pozitii de fortă prin viceprimarul Dan Păloiu. Acum situatia pare să fi fost preluată direct de primar pentru a se ajunge la o conciliere cu medicii care au grijă de mii de bătrâni si copii din Craiova pentru care proximitatea fată de propriile locuinte este un lucru foarte important.

Sedinta în care s-a votat strămutarea medicilor cu tot cu cei 20.000 de pacienti a fost luată la sedinta de consiliu local din luna februarie, organizată online si prezidată de viceprimarul Dan Păloiu. Ca paranteză, trebuie spus că primăria si-a făcut un obicei din a organiza sedintele de consiliu lunare online, fără prezentă fizică, desi acest lucru se impune în situatii exceptionale, cum a fost pandemia, de exemplu. Ideea este că, ceea ce trebuia să fie o exceptie, a devenit regulă. Revenind. La sedinta respectivă, consilierul liberal Teodor Sas a cerut retragerea proiectului din motivele expuse mai sus.

Mai jos aveti dialogul de la punctul unde trebuia votat proiectul

Presedinte: „Înainte de a trece la discuţii, aş vrea să vă spun că acest punct a fost dezbătut foarte amplu ieri, în şedinţa de comisie, şi, de aceea, vreau să trecem foarte rapid prin acest punct. Vă rog! Dacă avem discuţii!

Consilier Local Sas: Eu aş avea. Mulţumesc! În primul rând, aş propune, bănuiesc că nu sunteţi de acord, să retrageţi acest punct de pe ordinea de zi.

Preşedinte: Aţi bănuit bine.

Consilier Local Sas: Din punctul meu de vedere, este o decizie total inoportună de a muta medicii de familie, cele 9 cabinete medicale de medicină de familie, din acea locaţie şi o să vă expun şi motivele. În primul rând, ceea ce se vrea a se face acolo, acel centru…

Preşedinte:Dl. Sas, vă întrerup puţin. Discuţia asta am avut-o şi ieri în comisie. Ceva în plus dacă aveţi!

Consilier Local Sas: Păi vreau să expun motivele. Nu cred că am discutat absolut totul în comisie. Acolo vreţi să faceţi un centru de sănătate mintală pentru prevenirea şi tratarea adicţiilor, mutând aceşti medici de familie, care deservesc aproximativ 20 de mii de pacienţi, marea majoritate a pacienţilor locuind în acea zonă. Să muţi cabinetele medicale într-o altă locaţie, este o decizie total greşită. Sunt persoane în vârstă care vor fi nevoite să facă doitrei-patru kilometri într-o altă locaţie pentru a-şi primi reţetele, pentru a primi consultaţii de la medicii respectivi de familie. Aceşti medici îşi desfăşoară activitatea de zeci de ani în acea locaţie şi este o decizie total greşită. Acel centru pentru tratarea adicţiilor poate fi realizat prin fonduri europene şi într-o altă locaţie. Deci este o decizie total inoportună, care afectează atât medicii respectivi de familie, cât şi cetăţenii din locaţia respectivă. Şi ceea ce nu v-am spus ieri, la comisie, este faptul că toţi mediciii de familie au depus solicitări de cumpărare a respectivelor cabinete medicale şi, din câte înţeleg, până la momentul actual nu au primit niciun răspuns cu privire la acele celeri, nici că se aprobă, nici că nu se aprobă. Deci voi vota împotriva acestui punct pentru că este o decizie eronată din partea executivului. Muţumesc!

Preşedinte: Da, mulţumesc, dl. Consilier! Vă rog, d-na Neagu!

Consilier Local Neagu: În completarea a ceea ce a spus dl. Sas, să ştiţi că, după ce s-a aflat unde vreţi, unde le-aţi oferit spaţiile din clădirea CAS-ului din Brazdă, medicii s-au plâns ulterior că aceste spaţii nu sunt o opţiune bună pentru funcţionarea unor cabinete medicale care nu pot fi autorizate, nu există acces pentru persoane cu dizabilităţi. Accesul în sine, cu auto, cu taxi, se face foarte dificil, se ajunge foarte dificil acolo, pentru că este undeva prin spate. Nu există transport public în comun direct din Calea Bucureşti, să transporte, majoritatea pacienţilor ştiţi că locuiesc în zona Calea Bucureşti, Rovine, Sărari, pacienţii din Horia nr. 5.

După aparitia articolului din GdS, viceprimarul a postat pe Facebook umătorul punct de vedere:

„Ca să fie clar !

Plecând de la o teză falsă, cum că foarte mulți cetățeni din Craiova ar putea suferi din cauza mutării a nouă medici de familie dintr-o clădire a Primăriei, politicienii de mucava din USR și PNL s-au poziționat împotriva înființării Centrului pentru Prevenirea și Tratarea Adicțiilor. Pe unii îi bănuiesc de neștiință, pe alții de rea credință. Mai sunt câțiva care scriu pe Facebook sau prin ziare pe care îi bănuiesc de ambele.

Realitatea este una cruntă și ne arată că la nivel național dependențele (adicțiile) s-au acutizat și spectrul este tot mai divers. Dependența de droguri, dependența de jocurile de noroc, dependența de tutun , de alcool, de internet, de cumpărături sau chiar dependența de muncă reprezintă adicții care trebuie tratate. Acestea afectează creierul, sănătatea fizică și psihică, necesitând un tratament specializat. Și unde ar trebui să fie tratați acești oameni? Bineînțeles că într-un centru specializat. Craiova nu are în acest moment dar legea ne obligă ca până în mai 2027 trebuie să fie funcțional. Tot legea spune că acest centru trebuie să fie arondat unui spital de specialitate. Singura soluție pe care Primăria Craiova o are este să înființeze acest centru chiar în curtea Spitalul de Neurologie, într-o clădire în care funcționează 9 cabinete medicale de familie. De ce este singura soluție? Pentru că spitalul are secție de primiri urgențe și ATI. Nu este recomandat ca după o criză , medicii să alerge prin oraș cu un pacient.

Pe de altă parte, Primăria Craiova nu are nicio obligație în ceea ce privește asigurarea de spații unde medicii de familie să-și desfășoare activitatea. Cu toate acestea, celor nouă medici li s-a oferit posibilitatea să funcționeze în spații tot ale primăriei, la nici 2 km de actualul sediu. Referitor la actualul sediu, trebuie precizat că locația are un istoric cu destinație medicală, însă, mai puțin de jumătate dintre medici au venit aici în ultimii 10 ani. Adică, mă gândesc că pacienții înscriși au venit după dumnealor în noul sediu.

Primăria Craiova a făcut multe concesii de-a lungul vremii. Fiecare cabinet plătea o chirie de 1 euro/ m/ an. Mai precis, un cabinet plătea, până acum câțiva ani, aproximativ 20 Euro/an, iar acum aproximativ 300 lei pe lună. Nu știu cum nu s-a sesizat nimeni din presă sau politicieni să reclame suma asta extrem de mică.

Tot la sediu făcând referire, mă întreb cum de au putut trata pacienții în clădirea respectivă. Și în chirie dacă stai tot dai o mână de var.

Revenind la teza falsă, adevărul este că pacienții celor nouă medici sunt din tot orașul, ba chiar din tot județul. Numărul de 23000 este vehiculat doar ca să dea bine, numărul real fiind undeva până în 8000. Pacienții care au vârsta de peste 60 de ani sunt aproape de 1500. Medicii au pacienții din Craiovița Nouă, din Brazdă, din Lăpuș, din Romanești , Troaca ba chiar de la Brabova, localitate aflată la 35 km de Craiova. De altfel, există o regulă care este încă în vigoare: Pacientul își urmează medicul de familie. Mai mult decât atât, din numărul total al medicilor de familie din Craiova un procent destul de mic beneficiază de spații închiriate de la primărie. Pentru ca pacienții din zonă să nu fie afectați, cei nouă medici pot să închirieze alte spații din apropiere” a scris nervos viceprimarul pe pagina sa de Facebook pe data de 4 martie.

Mai diplomată si cu multă experientă administrativă, primarul Olguta Vasilescu a inteles că problema poate deveni contondentă si că ea poate fi rezolvată prin a discuta cu medicii în cauză. Poate chiar vor ajunge la o solutie.