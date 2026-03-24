Un fost judecător de la Curtea de Apel Craiova donează primăriei un imobil pentru o grădiniță

Primăria Craiova mai face rost de un imobil care ar putea deveni sediu de creșă sau grădiniță. Administrația locală primește clădirea gratuit printr-o donație, venită din partea fostului președinte al secției penale de la Curtea de Apel Craiova. În fapt, actul caritabil are în spate o poveste tristă.

O casă dintr-o zonă centrală a Craiovei ar putea deveni creșă. Donația către Primărie, este pe masa de lucru a Consiliului Local.

Primăria ar putea beneficia, în perioada următoare, de un nou spațiu destinat educației timpurii, după ce doi proprietari au decis să doneze un imobil situat în zona centrală a orașului. Oferta de donație a fost înaintată Primăriei și urmează să fie supusă aprobării Consiliului Local în ședința din această săptămână.

Este vorba despre o locuință aflată pe strada Nanterre nr. 40A, înscrisă în Cartea Funciară nr. 208171, proprietatea unui fost judecător de la Curtea de Apel Craiova.Imobilul este compus dintr-un teren intravilan de 259 de metri pătrați și o construcție cu regim de înălțime parter plus etaj, cu o suprafață utilă de peste 130 de metri pătrați.

Potrivit documentației înaintate autorităților locale, clădirea este compartimentată în cinci camere, la care se adaugă bucătăria, holurile și grupurile sanitare. Conform extrasului de carte funciară, imobilul nu este grevat de sarcini, ceea ce permite preluarea acestuia fără impedimente juridice.

Administrația locală propune acceptarea donației, cu scopul transformării imobilului într-o instituție de învățământ pentru copii mici, respectiv creșă sau grădiniță. Inițiativa vine în contextul unei cereri crescute pentru astfel de servicii, în condițiile în care numărul locurilor disponibile rămâne limitat în raport cu nevoile familiilor din municipiu.

Pentru finalizarea procedurii, este necesară adoptarea unei hotărâri de Consiliu Local, conform legislației în vigoare. Ulterior, donația va fi autentificată notarial, iar primarul municipiului va fi împuternicit să semneze actul de acceptare în numele autorității locale.

Dacă proiectul va fi aprobat, imobilul de pe strada Nanterre ar putea fi reamenajat și introdus în circuitul educațional, contribuind la extinderea infrastructurii dedicate copiilor de vârstă preșcolară din Craiova.

În fapt, imobilul a aparținut fiicei fostului judecător, de profesie notar, dar care a decedat în anul 2022.