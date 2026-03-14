Adolescent reținut după ce și-a bătut fosta prietenă pe o stradă din Craiova

Polițiști din cadrul Secției 3 Poliție Craiova au reținut, pentru 24 de ore, un adolescent de 17 ani, din comuna Șimnicu de Sus, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovirea sau alte violente.

În fapt, în dimineața zilei de 13 martie a.c., polițiștii au fost sesizați de o femeie, de 28 de ani, cu privire la faptul că pe strada Henri Coandă o tânără este agresată fizic de un băiat.

La fața locului s-au deplasat de urgenţă poliţiştii, ocazie cu care au fost identificați cei doi adolescenți, ambii de 17 ani.

Din cercetările efectuate s-a stabilit că în urma unui conflict spontan, fata ar fi fost agresată fizic de băiat, fostul său prieten.

În baza probatoriului administrat, adolescentul a fost reținut de către polițiști, pentru 24 de ore.

Acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj.

