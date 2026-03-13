Trafic restricționat pe DN 7, între Râmnicu Vâlcea și Boița, pentru desfășurarea unor lucrări de protecție a versanților

Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea informează participanții la trafic că, în perioada 16 martie – 15 iunie 2026, vor fi instituite restricții de circulație pe DN 7, pentru desfășurarea unor lucrări de protecție a versanților pe mai multe sectoare de drum.

Lucrările se vor desfășura pe sectorul DN 7 între Râmnicu Vâlcea și Boița, în zonele cuprinse între kilometrii 198+200 – 207+000, 216+000 – 219+000, 224+000 – 227+300 și 228+000 – 233+200, fiind executate operațiuni de rânguire a versanților, dislocarea blocurilor de rocă, curățarea taluzurilor de material instabil, montarea de plase ancorate și sisteme de protecție, precum și lucrări de refacere a elementelor de consolidare.

Program de lucru

În acest context:

• Circulația autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone va fi închisă pe DN 7, între Râmnicu Vâlcea și Veștem, în zilele de luni – sâmbătă, în intervalul orar 08:00 – 17:30, traficul urmând a fi deviat pe rute ocolitoare stabilite de administratorul drumului.

• Autovehiculele cu MTMA de până la 7,5 tone vor circula cu restricții pe sectoarele unde se execută lucrări, în intervalul 08:00 – 17:30, traficul putând fi închis temporar sau desfășurat alternativ, pe o singură bandă, dirijat cu piloți de trafic.

Pentru executarea lucrărilor de îndepărtare a materialului pietros și dislocarea blocurilor de rocă, circulația va fi oprită temporar, după cum urmează:

• luni – vineri: reprize de maximum 30 de minute;

• sâmbătă: reprize de maximum 15 minute.

Restricțiile nu se vor aplica duminica, în zilele de sărbători legale sau în zilele declarate libere, cu excepția situațiilor în care sunt necesare intervenții urgente pentru siguranța traficului.

Polițiștii vor monitoriza permanent situația traficului

Polițiștii rutieri recomandă conducătorilor auto:

• să respecte semnalizarea rutieră temporară instituită în zonele de lucrări;

• să manifeste prudență sporită și să adapteze viteza la condițiile de drum;

• să respecte indicațiile polițiștilor rutieri și ale piloților de trafic.

Polițiștii rutieri vor desfășura verificări pentru respectarea restricțiilor de circulație instituite pe DN 7, precum și pentru utilizarea rutelor alternative stabilite pentru traficul de mare tonaj.

Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea va monitoriza permanent situația traficului pentru asigurarea fluenței și siguranței circulației rutiere pe acest sector de drum.

