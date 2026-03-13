Olt: Patru răniți după ce două mașini s-au ciocnit pe DEx 12, lângă Balș

Patru persoane au fost rănite în această după-amiază, după ce două mașini s-au ciocnit pe DEx 12, lângă Balș. Potrivit Centrului INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române, circulația este blocată pe sensul de mers dinspre Pitești către Craiova.

Evenimentul rutier a avut loc la km 29, în zona unui pod.

Conform primelor informații, de vină pentru accident a fost un șofer care nu s-a asigurat la schimbarea sensului de mers.

Echipajele medicale au acordat asistență persoanelor aflate în cele două autovehicule.

Polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului.

Citește și: Ce măsuri propune ministrul Energiei pentru atenuarea crizei petrolului pe piața din România