10.6 C
Craiova
vineri, 13 martie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Olt: Patru răniți după ce două mașini s-au ciocnit pe DEx 12, lângă Balș

De Daniela Moise

Patru persoane au fost rănite în această după-amiază, după ce două mașini s-au ciocnit pe DEx 12, lângă Balș. Potrivit Centrului INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române, circulația este blocată pe sensul de mers dinspre Pitești către Craiova.

Evenimentul rutier a avut loc la km 29, în zona unui pod.

Conform primelor informații, de vină pentru accident a fost un șofer care nu s-a asigurat la schimbarea sensului de mers.

Echipajele medicale au acordat asistență persoanelor aflate în cele două autovehicule.

Polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului.

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA