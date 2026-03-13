Dolj: Un șofer și-a pierdut viața într-un accident între Podari și Radovan

Un șofer și-a pierdut viața în această după-amiază într-un accident produs pe DN 56, la km 18+300, între Podari și Radovan.

În accident au fost implicate două autovehicule, o Dacia Logan și o autocamionetă.

Un bărbat, de 72 de ani, din Craiova, în timp ce conducea un autoturism pe DN 56, din direcția Calafat către Craiova, din cauze ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare și ar fi intrat în coliziune cu o autoutilitară care circula din sens opus, condusă de un bărbat, de 53 de ani, din Craiova.

În urma impactului, bărbatul de 72 de ani a decedat.

Conducătorul auto de 53 de ani a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ, acesta fiind transportat la spital.

Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, cercetările fiind continuate pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care a avut loc evenimentul.

Circulația în zonă este blocată.

