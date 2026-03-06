Accor aduce brandul Mercure la Craiova. Hotelul va fi construit lângă Promenada Mall

Craiova se mai îmbogățește cu încă un hotel. După Hilton și Ramada în Craiova, apare pe piața de HoReCa brandul Mercure. Rețeaua ACCOR construiește un hotel la Craiova, chiar lângă Promenada. Grupul hotelier internațional Accor a anunțat semnarea unui contract de franciză cu investitorul craiovean MKS PROD pentru deschiderea unui nou hotel sub brandul Mercure.

Zilele acestea s-a pus piatra de temelie a noului hotel. Mercure Craiova va avea 78 de camere, concepute pentru confort și funcționalitate. Hotelul va oferi spații de lucru flexibile, un design contemporan inspirat din repere culturale locale, o sală modernă pentru întâlniri, restaurant cu servire pe tot parcursul zilei, lobby bar, facilități de fitness și parcare proprie.

Viitorul Mercure Craiova va fi un hotel complet nou, construit de la zero. Locația a fost aleasă strategic pentru a oferi acces rapid atât către zona comercială, cât și către principalele atracții turistice și culturale ale orașului.

Brandul Mercure, parte din portofoliul Accor, este cunoscut pentru hotelurile sale care combină standardele internaționale cu elemente inspirate din cultura și identitatea locală a fiecărei destinații.

Deschiderea noului hotel Mercure din Craiova este așteptată să contribuie la dezvoltarea turismului local și la consolidarea poziției orașului ca destinație regională importantă pentru afaceri și vizitatori.

„Parteneriatul cu Accor marchează începutul unui parcurs strategic important pentru noi. Suntem convinși că expertiza globală a Accor și modelul său operațional solid vor aduce valoare proiectelor noastre viitoare, începând cu Craiova, și vor contribui la creșterea atractivității regiunii atât pentru călătoriile de business, cât și pentru cele de leisure”, a spus Simona-Mihaela Pîrjol, owner of the project MKS PROD.

Investitorul spune că lucrările se vor încheia la începutul anului 2027, iar o veste bună ar fi că se creează 80 de locuri noi de muncă.