Cine face spectacol la Târgul de Paște. 393 de mii de lei, surprizele de iepuraș

Primăria Craiova mai scoate de la bugetul orașului încă 393.300 de lei, fără TVA, pentru distracția craiovenilor. Administrația locală craioveană vrea să-i aducă la Târgul de Paște, să facă spectacol, pe Alina Eremia, Florian Rus, trupa Mandinga, dar și alți artiști.

(Foto: posturi.wordpress.com)

Târgul de Paște organizat de Primăria Craiova va avea loc anul acesta în perioada 3 aprilie – 3 mai 2026, în Parcul Nicolae Romanescu, iar programul include mai multe spectacole muzicale și artistice desfășurate pe parcursul lunii. „Târgul de Paște de la Craiova nu este doar o continuare firească a succesului Târgului de Crăciun, ci și o oportunitate de a transforma orașul într-un pol de atracție turistică și culturală pe toată perioada anului. Acesta contribuie la dezvoltarea economică, la promovarea tradițiilor locale și la crearea unui spațiu vibrant pentru comunitate”, se arată în caietul de sarcini pentru achiziționarea de servicii de organizare de evenimente culturale în cadrul Târgului de Paște, în perioada 3 aprilie – 3 mai 2026.

Zece nopți și zece zile

La evenimentele de la Târgul de Paște din acest an, de la Craiova, primăria vrea să îi aducă pe scenă pe Alina Eremia, Florian Rus și trupa Mandinga.

Concertele vor avea loc în zece zile de eveniment, între orele 18:00 și 21:00, pe scena amplasată în parc. Printre artiștii invitați se numără trupa Mandinga, care va urca pe scenă pe 5 aprilie, Florian Rus, pe 18 aprilie, și Alina Eremia, programată pentru data de 1 mai. Fiecare dintre recitaluri va avea o durată de aproximativ 45 de minute.

Artiști confirmați pentru 2026 sunt: Mandinga – concert pe 5 aprilie; Florian Rus – concert pe 18 aprilie; Alina Eremia – concert pe 1 mai.

Evenimentele vor fi prezentate de MC Tom Crîngureanu și Cosmin Dolea, care vor asigura legătura dintre artiști și public în mai multe seri de spectacol.

Pe lângă concertele susținute de artiștii invitați, pe scenă vor avea loc și momente artistice realizate de instituții culturale locale, precum Opera Română Craiova, Filarmonica Oltenia sau Teatrul pentru Copii și Tineret „Colibri”. În zilele de 12 și 13 aprilie sunt programate și concerte rock.

Organizarea spectacolelor presupune asigurarea echipamentelor de sunet și lumini, conform cerințelor tehnice ale artiștilor și ale instituțiilor participante. Contractantul desemnat va fi responsabil de coordonarea activităților artistice și de colaborarea cu toți participanții implicați în desfășurarea evenimentelor.

Comparativ cu anul trecut, când costurile pentru organizare au costat 617.300 de lei fără TVA , anul acesta Primăria Craiova a mai redus din cheltuieli.