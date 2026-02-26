Regulament mai strict pentru vulcanizări, service-uri și spălătorii auto din Craiova. Poliția locală pune sigiliu

Operatorii economici care desfășoară activități de vulcanizare, service auto, spălătorie auto sau ateliere de reparații auto în Craiova vor trebui să respecte reguli mai stricte. Primăria Municipiului Craiova va modifica Regulamentul referitor la condițiile de desfășurare a acestor activități, introducând sancțiuni mai ferme pentru cei care funcționează fără documentele necesare.

Respectivul act administrativ a fost adoptat în anul 2023. Regulile impuse de primărie vin să facă ordine în rândul societăților care desfășoară astfel de activități. În primul rând, agenții economici care desfășoară activități de vulcanizare, service auto și spălătorie auto au obligația de a obține acordul de funcționare pentru activitatea prestată, de la primărie. Tot de la primărie trebuie să obțină prelungirea termenului de valabilitate a acordului de funcționare, cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de data începerii activității pe care urmează să o desfășoare.

Potrivit noilor prevederi, agenții economici care nu dețin un Acord de funcționare sau nu au obținut viza anuală pentru anul în curs riscă suspendarea activității până la intrarea în legalitate. În plus, aceștia pot fi sancționați cu amenzi cuprinse între 2.000 și 2.500 de lei.

Sigilii pe unitățile neconforme

O măsură importantă introdusă prin modificarea regulamentului este aplicarea de sigilii sau semne distinctive la punctele de lucru unde activitatea a fost suspendată.

“Sancțiunile contravenționale complementare dispuse potrivit prevederilor art. 6 şi art. 8 se vor materializa prin aplicarea de sigilii sau alte semne distinctive care să ateste că activitatea este suspendată”, se spune în art.6, alin 3 după modificare.

Acestea vor purta mesajul: „POLIȚIA LOCALĂ. ACTIVITATE SUSPENDATĂ.”

Aplicarea măsurilor va fi realizată de Poliția Locală Craiova, iar operatorii economici au obligația de a păstra sigiliul până la îndeplinirea tuturor condițiilor legale.

Ruperea sigiliului și continuarea activității după suspendare constituie contravenție distinctă și se sancționează cu amendă de 2.500 de lei, aplicabilă de fiecare dată când este constatată abaterea.

Legea trebuie respectată

Deschiderea și operarea unei vulcanizări, spălătorii auto sau a unui service auto necesită conformarea cu o serie de legi și reglementări stricte privind mediul, autorizarea tehnică și comercială.

Spălătoriile auto necesită separatoare de hidrocarburi și nisip pentru apele uzate, autorizate de APM, pentru a nu polua rețeaua de canalizare sau solul. Vulcanizările, necesită proceduri clare pentru depozitarea anvelopelor, pentru a evita riscul de incendiu și gestionarea celor uzate.Service-urile au obligația de a elibera documente de intrare în reparație și de a respecta normele tehnice de siguranță.

Reprezentanții administrației locale susțin că măsurile au ca scop creșterea disciplinei în domeniul serviciilor auto, protejarea mediului urban și asigurarea unor condiții egale de concurență pentru toți operatorii economici din oraș.

Recent, Primăria Craiova a lansat, în consultare publică modificările Regulamentului privind condițiile de desfășurare a activităților de vulcanizare / service auto și spălătorie auto. Documentul va putea fi consultat pe site-ul primăriei până la data de 9 martie, timp în care persoanele interesate pot trimite sugestii sau observații.