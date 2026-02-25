Craiova vrea terenurile CFR-ului

Primăria Craiova solicită Guvernul României transferul unor suprafețe de teren din domeniul public al statului în domeniul public al municipiului, pentru a putea demara lucrări de regenerare urbană în cartierul Bariera Vâlcii. Este cunoscut faptul că multe terenuri, aflate în imediata vecinătate a căii ferate sunt transformate în gropi de gunoi. Ele aparțin CFR-ului, iar autoritățile pot doar să notifica administratorul şi să-i dea un termen ca să ridice mizeria de pe aceste spații. Dacă nu se conformează, în sensul să salubrizeze terenurile respective, deţinătorul terenului riscă o amendă de 25.000 de lei.

Terenurile se află în prezent în administrarea Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și în concesiunea Compania Națională de Căi Ferate CFR S.A. Potrivit proiectului de hotărâre ce urmează să fie supus aprobării, acestea ar urma să treacă în domeniul public al municipiului și în administrarea Consiliului Local Craiova. După preluare, imobilele vor fi declarate bunuri de interes public local și vor fi utilizate pentru modernizarea infrastructurii din zona adiacentă liniilor de cale ferată. Investițiile vizează reabilitarea și amenajarea străzilor Viilor, Fazanului și Aleea 2 Cantonului, precum și amenajarea canalului CN 500.

Zone din apropierea căii ferate, adevărate gropi de gunoi

Un exemplu în acest sens este canalul de protecţie împotriva inundaţiilor aparţinând CFR şi care se întinde de-a lungul străzii Viilor din cartierul Bariera Vâlcii. Acesta s-a transformat într-o groapă de gunoi. De ani de zile localnicii se plâng, dar autorităţile nu iau măsuri. O situație similară este și în zona Gârlești.O altă zonă este cea de sub podul de pe Calea Bucureşti, care traversează calea ferată, în vecinătatea străzii Păuniţei. Locul arată îngrozitor. Mai tot timpul este înţesat de pungi de plastic, peturi, resturi, încălţări vechi, haine, chiar şi un vas de toaletă. În acea zonă există şi câteva grădini pe care primăria nu le-a desfiinţat, iar în spatele acestora este dezastru.Gunoaiele se întind pe zeci de metri, printre vegetaţie şi pomişori. La câţiva paşi distanţă este Calea Bucureşti şi, puţin mai în faţă, esplanada din Lăpuş unde se joacă, în fiecare zi, zeci de copii. Un alt loc plin de gunoaie se află în capătul Străzii Cantonului. În zona în care oamenii traversează calea ferată pentru a ajunge în Bulevardul Decebal.

CFR spune că există campanii de curăţenie, în două sezoane din an. În plus, CFR-ul se plânge că nu poate da sancţiuni şi nici nu poate face faţă cantităţii de gunoi care se aruncă în preajma căii ferate.

Craiova cere terenuri CFR-ului pentru modernizarea cartierului Bariera Vâlcii

Autoritățile locale își asumă un termen de cinci ani de la data preluării pentru realizarea lucrărilor, finanțarea urmând să fie asigurată din bugetul local sau din alte surse legal constituite. Prin acest demers, administrația locală urmărește îmbunătățirea condițiilor de trafic și creșterea calității vieții pentru locuitorii din Bariera Vâlcii, zonă care, în ultimii ani, s-a confruntat cu probleme legate de infrastructură și accesibilitate.