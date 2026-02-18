(VIDEO) Zeci de autoturisme, blocate de viscol pe drumul către Rânca

7.8 C
De Magda Dragu
Un episod de viscol puternic a surprins miercuri câteva zeci de autoturisme pe DN 67C, către stațiunea montană Rânca, fiind blocate în zona Plopu – Cerbu.

äSalvamontiștii aflați în serviciul de tură operativă din baza Rânca au fost solicitați să intervină în sprijinul persoanelor aflate în mașinile blocate de viscol. A fost un episod rapid de viscol, a surprins mașinile pe un sector de circa un kilometru în zona Plopu – Cerbu. Se lucrează la deschiderea drumului, dar viscolul depune permanent zăpada. În stațiune nu sunt probleme“, a declarat șeful Salvamont Gorj, Sabin Cornoiu, potrivit Agerpres.

Potrivit acestuia, este vorba despre aproximativ 20 – 30 de autoturisme.

„Cam 120 de persoane, nu au probleme medicale, dar mergem la fiecare mașină și discutăm cu ei, le explicăm situația și vedem dacă totul e în regulă“, a adăugat Sabin Cornoiu.

Drumarii intervin cu mai multe utilaje în zonă, inclusiv cu o autofreză. 

