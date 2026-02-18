7.8 C
Craiova
miercuri, 18 februarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăActualitateReacția președintelui Nicușor Dan la decizia CCR

Reacția președintelui Nicușor Dan la decizia CCR

De Magda Dragu
Reacția președintelui Nicușor Dan la decizia CCR
Reacția președintelui Nicușor Dan la decizia CCR

Președintele Nicușor Dan a salutat miercuri decizia prin care Curtea Constituțională (CCR) a validat reforma pensiilor speciale ale magistraților.

”Salut decizia Curții Constituționale privind reforma pensiilor magistraților. Recalibrarea modului de calcul al acestor pensii este un gest de echitate, așteptat de societatea noastră”, a spus șeful statului într-un mesaj postat pe rețelele sociale.

El a avut un mesaj și pentru magistrați: ”Asigur toți magistrații că munca lor este respectată, iar importanța lor în arhitectura statului este pe deplin recunoscută”, potrivit G4Media.ro.

CCR a respins miercuri sesizarea de neconstituționalitate depusă de Înalta Curte de Casație și Justiție împotriva reformei pensiilor speciale. După cinci amânări, Curtea Constituțională a luat decizia cu 6-3.

Citeşte şi: BNR a prezentat noile estimări privind inflația

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA