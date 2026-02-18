Reacția președintelui Nicușor Dan la decizia CCR

Președintele Nicușor Dan a salutat miercuri decizia prin care Curtea Constituțională (CCR) a validat reforma pensiilor speciale ale magistraților.

”Salut decizia Curții Constituționale privind reforma pensiilor magistraților. Recalibrarea modului de calcul al acestor pensii este un gest de echitate, așteptat de societatea noastră”, a spus șeful statului într-un mesaj postat pe rețelele sociale.

El a avut un mesaj și pentru magistrați: ”Asigur toți magistrații că munca lor este respectată, iar importanța lor în arhitectura statului este pe deplin recunoscută”, potrivit G4Media.ro.

CCR a respins miercuri sesizarea de neconstituționalitate depusă de Înalta Curte de Casație și Justiție împotriva reformei pensiilor speciale. După cinci amânări, Curtea Constituțională a luat decizia cu 6-3.

