BNR a prezentat noile estimări privind inflația

La prezentarea Raportului trimestrial asupra inflației al BNR, guvernatorul Mugur Isărescu a avertizat că restrângerea cererii interne ar putea genera dificultăți în industrii-cheie, în special în HoReCa, într-un context economic fragil în care „mergem pe gheață subțire”.

Isărescu a subliniat că reluarea discuțiilor privind aderarea la zona euro depinde de reducerea deficitului bugetar la 3% din PIB, estimând că un orizont realist pentru acest demers ar putea fi de aproximativ cinci ani.

„Există pericolul unei crize în industrii cheie, din cauza restrângerii cererii. Sperăm să depășim această perioadă”, a declarat Isărescu, potrivit Antena 3 CNN.

El a precizat că lunile februarie și martie se anunță dificile pentru economie, în special pentru sectorul HoReCa, unul dintre cele mai sensibile la scăderea consumului.

Reluarea discuțiilor privind aderarea României la zona euro

Șeful BNR a mai declarat că reluarea discuțiilor privind aderarea României la zona euro este condiționată în primul rând de reducerea deficitului bugetar la 3% din PIB.

„Când ajungem cu deficitul la 3%, se poate începe discuția”, a afirmat Isărescu, precizând că, în opinia sa, un orizont realist pentru reluarea concretă a demersurilor ar putea fi în aproximativ cinci ani. „Probabil în cinci ani putem începe discuția legată de intrarea în zona euro”, a spus guvernatorul.

Percepția și discursul public joacă un rol esențial în evoluția economiei

Guvernatorul BNR a mai declarat că, dincolo de indicatorii economici, percepția și discursul public joacă un rol esențial în evoluția economiei.

„Economia funcționează și psihologic. Dacă tot vorbim în cuvinte tari – prăbușiri și altele – lucrurile pot fi amplificate. Noi încercăm să fim pozitivi, să calmăm mesajele alarmiste”, a afirmat guvernatorul.

„Este o situație fragilă. Mergem pe gheață subțire“

Isărescu a confirmat că România traversează o recesiune tehnică, însă a subliniat că a fost evitată o recesiune anuală. „Să fac o paranteză răutăcioasă: peste tot în lume se revizuiește PIB-ul, se mai poate și la noi. Încă o dată, am evitat recesiunea anuală”, a spus el.

Guvernatorul BNR și-a exprimat speranța că, prin actuala abordare și prin menținerea investițiilor publice – pe care le consideră principalul motor de creștere în acest context – economia va reuși să rămână pe o traiectorie stabilă și în acest an.

„Sperăm ca prin această abordare și în baza investițiilor publice, singurele care dau creștere în acest moment, să reușim și anul acesta. Este o situație fragilă. Mergem pe gheață subțire. Sperăm să reușim”, a concluzionat Mugur Isărescu.

