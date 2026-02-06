Dolj: Șofer rănit după ce mașina sa a fost proiectată într-un TIR

Inspectoratul de Poliție Județean Dolj a fost sesizat astăzi, la ora ora 17.16, cu privire la faptul că pe DN 6, în afara localității Cârcea, s-a produs un accident rutier.

Un bărbat de 55 de ani, din București, în timp ce conducea un autoturism pe DN 6, în afara localităţii Cârcea, către Craiova, ar fi lovit din spate un autoturism condus de către un bărbat de 43 de ani, din orașul Balș, județul Olt, cel din urmă fiind proiectat pe sensul opus de mers, într-un ansamblu de vehicule condus de un bărbat de 58 de ani, Drăgășani, județul Vâlcea.

În urma evenimentului rutier, șoferul de 43 de ani a necesitat îngrijiri medicale, fiind transportat la spital, conștient și cooperant.

Cei trei conducători auto au fost testați cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative.

Poliţiştii au întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Cercetările sunt continuate pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

