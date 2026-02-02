Plăcuțele de identificare aferente parcărilor de reședință, eliberate de ECO UBIS Craiova SRL

ECO UBIS Craiova SRL va elibera plăcuțele de identificare aferente parcărilor de reședință pentru cetățenii care au obținut autorizație de parcare, a anunțat astăzi societatea aflată în subordinea Primăriei Craiova.

Contravaloarea unei plăcuțe este de 25 de lei.

Montajul este opțional, plăcuțele putând fi montate în regie proprie (de către proprietar) sau de către angajații unității – 10 lei.

În vederea eficientizării procesului, ECO URBIS Craiova SRL a preluat din baza de date a primăriei lista numerelor de parcare care au obținut deja autorizație.

Unde se depun solicitările pentru eliberarea plăcuțelor

Solicitările pentru eliberarea plăcuțelor pot fi depuse la sediul ECO URBIS Craiova SRL (strada Brestei, nr. 129 A), prin e-mail ([email protected]) sau prin fax: 0251/414205.

Solicitările trebuie să conțină următoarele informații:

copie după autorizația de parcare

nume și număr de telefon proprietar

adresa unde este amplasată parcarea de reședință (pentru o mai rapidă identificare)

mențiunea privind opțiunea de montaj: realizat de ECO URBIS sau în regie proprie.

Montajul plăcuțelor

În cazul în care cetățenii doresc să monteze plăcuța în regie proprie, trebuie să achite suma de 25 de lei și să prezinte la sediul ECO URBIS Craiova să o ridice. Montajul se va face conform unei schițe, care va fi predată odată cu plăcuța.

Dacă beneficiarul autorizației optează pentru montarea plăcuței de către ECO URBIS, va plăti 25 lei plăcuța + 10 lei montajul (total 35 lei) și va fi contactat telefonic în momentul montării plăcuței.

Plata se face la casieria ECO URBIS Craiova SRL, situată în strada Brestei, nr. 129 A (parter), cash sau card, fie prin virament bancar în contul RO34 UGBI 000032202627 2RON – Garanti Bank.

Comenzile pentru plăcuțe vor fi realizate etapizat

Pentru o bună organizare, comenzile pentru plăcuțe vor fi realizate etapizat, în ordinea obținerii autorizației. ECO URBIS Craiova va informa zilnic, prin intermediul canalelor online (site www.ecourbiscraiova.ro, pagina de facebook ECO URBIS Craiova), cu privire la stadiul procesului de comandă și eliberare a plăcuțelor, respectiv numerele de autorizație procesate, motiv pentru care recomandăm cetățenilor să urmărească aceste canale de comunicare și să evite prezentarea simultană la sediu.

