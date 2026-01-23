Se caută supervizor pentru modernizarea Depoului de tramvaie din Craiova

Se fac pași în proiectul de modernizare a Depoului de tramvaie din Craiova. După ani de amânări, proiectul în valoare de peste 13 milioane de euro a deveni viabil anul trecut. După ce a primit finanțare, în toamna anului 2025 a fost scos la licitație și adjudecat.
Acum, Primăria Craiova caută supervizor pentru un proiect în valoare de peste 13 milioane de euro. Este vorba de modernizarea depoului de tramvaie, situat pe Calea Severinului, combinat cu semaforizare inteligentă în două intersecții-cheie, ca parte a unui program de mobilitate urbană sustenabilă. Conform Caietului de sarcini, aceste servicii sunt necesare, atat în timpul perioadei de proiectare și execuție a lucrărilor cât și pe parcursul perioadei de garanție.
Pentru aceste servicii primăria pune la bătaie 250.000 de lei.
Proiect
Prin acest proiect, administraţia locală craioveană urmăreşte reabilitarea clădirilor din incinta depoului de pe Calea Severinului, dar şi construirea unor hale.
Licitație
La începutul lunii septembrie 2025 în sistemul electronic de achiziții publice a fost postat anunțul de licitație pentru acest proiect. O lună mai târziu, cinci companii românești – una cu o ofertă individuală și celelalte grupate într-o asociere – își arătau intenția de a pune mâna pe contractul pentru modernizarea depoului de tramvaie. Craiova, Urban Profile Grele SRL și Asociere: UTI Construction and Facility Management (lider), Mari-Vila COM, Hidro Salt B 92 SRL, Drum Concept.
Valoare proiect
Valoarea totala a proiectului este de 61.046.070,09 de lei inclusiv TVA, din care: valoarea eligibila: 60.522.470,09 lei inclusiv TVA; valoarea neeligibila: 523.600,00 lei inclusiv TVA.
Valoarea finantarii din partea beneficiarului este de 1.734.049,40 lei din care finantare nerambursabilă de 59.312.020,69 de lei; valoarea finanţării nerambursabile din FEDR este de 51.444.099,59 de lei, iar valoarea finanţării nerambursabile din bugetul naţional: 7.867.921,10 lei