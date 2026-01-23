Se caută supervizor pentru modernizarea Depoului de tramvaie din Craiova

Se fac pași în proiectul de modernizare a Depoului de tramvaie din Craiova. După ani de amânări, proiectul în valoare de peste 13 milioane de euro a deveni viabil anul trecut. După ce a primit finanțare, în toamna anului 2025 a fost scos la licitație și adjudecat.

Acum, Primăria Craiova caută supervizor pentru un proiect în valoare de peste 13 milioane de euro. Este vorba de modernizarea depoului de tramvaie, situat pe Calea Severinului, combinat cu semaforizare inteligentă în două intersecții-cheie, ca parte a unui program de mobilitate urbană sustenabilă. Conform Caietului de sarcini, aceste servicii sunt necesare, atat în timpul perioadei de proiectare și execuție a lucrărilor cât și pe parcursul perioadei de garanție.

Pentru aceste servicii primăria pune la bătaie 250.000 de lei.

Proiect

Prin acest proiect, administraţia locală craioveană urmăreşte reabilitarea clădirilor din incinta depoului de pe Calea Severinului, dar şi construirea unor hale.

” Investitia propune reabilitarea corpului C1, desființarea Corpurilor C3, C5, С6, C7, C8 şi construirea a două noi corpuri C12-Hala metalica parter şi C13-Hala metalica parter înalt. De asemenea, se va realiza relocarea, redimensionarea şi modernizarea căii de rulare a tramvaiului, linia aeriana, precum şi refacerea tuturor rețelelor din incintă – alimentare cu apă, canalizare menajeră, canalizare pluvială. Prin aceste lucrări se urmăreşte îmbunătăţirea parametrilor de exploatare, reducerea cheltuielilor de exploatare, întreţinere şi reparaţii şi va creşte siguranţa în circulaţie la nivelul cerinţelor reglementărilor internaţionale specifice domeniului.De asemenea, proiectul consta in îmbunătățirea eficienței transportului public în Craiova, prin implementarea unui sistem inteligent de management al traficului la intersecţiile Str.Calea Bucureşti-Str.A.I.Cuza şi Bd. Dacia-Str.Burebista. Solutia tehnica este conceputa pentru a creşte siguranţa pietonilor,oferind în acelaşi timp prioritate mijloacelor de transport public şi utilizatorilor modurilor nemotorizate”, se specifică în descrierea proiectului.

Licitație

La începutul lunii septembrie 2025 în sistemul electronic de achiziții publice a fost postat anunțul de licitație pentru acest proiect. O lună mai târziu, cinci companii românești – una cu o ofertă individuală și celelalte grupate într-o asociere – își arătau intenția de a pune mâna pe contractul pentru modernizarea depoului de tramvaie. Craiova, Urban Profile Grele SRL și Asociere: UTI Construction and Facility Management (lider), Mari-Vila COM, Hidro Salt B 92 SRL, Drum Concept.

Valoare proiect

Valoarea totala a proiectului este de 61.046.070,09 de lei inclusiv TVA, din care: valoarea eligibila: 60.522.470,09 lei inclusiv TVA; valoarea neeligibila: 523.600,00 lei inclusiv TVA.

Valoarea finantarii din partea beneficiarului este de 1.734.049,40 lei din care finantare nerambursabilă de 59.312.020,69 de lei; valoarea finanţării nerambursabile din FEDR este de 51.444.099,59 de lei, iar valoarea finanţării nerambursabile din bugetul naţional: 7.867.921,10 lei