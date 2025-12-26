Vâlcea: Doi răniți după ce un șofer vitezoman a ajuns cu mașina în râu, la Fârtățești

Doi tineri au fost răniți după ce maşina în care se aflau a căzut de pe un pod de pe DN 67B într-un râu. Şoferul circula cu viteză, a pierdut controlul maşinii şi a distrus 14 metri liniari din parapet.

Un accident rutier s-a produs în această seară de 26 decembrie, pe DN 67B, la kilometrul 89, pe raza comunei vâlcene Fârtățești. Un autoturism care circula cu viteză excesivă a părăsit carosabilul, a avariat aproximativ 14 metri de parapet pe un pod și a plonjat direct în albia râului Cerna.

În autoturism se afla șoferul de 23 de ani și un adolescent de 15 ani. Deși au plonjat de pe pod, de la o înălțime de câțiva metri, cei doi au reușit să iasă singuri din mașină până la sosirea salvatorilor. Au suferit răni serioase, însă viața nu le este pusă în pericol din primele informații.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ și urmează să fie testat cu DrugTestul. El are permisul valabil.

Potrivit autorităților, carosabilul era umed în momentul producerii accidentului, ceea ce ar fi putut contribui la pierderea controlului asupra vehiculului.

Circulația rutieră în zonă se desfășoară restricționat, pe jumătate de cale, până la finalizarea intervenției.

