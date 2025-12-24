-0.5 C
Știri de ultima orăLocalProgram redus la administrația cimitirelor din Craiova în perioada sărbătorilor

Program redus la administrația cimitirelor din Craiova în perioada sărbătorilor

De Maria CERNĂTESCU

Eco Urbis anunță modificarea programului de la casieria pompe funebre în perioada sărbătorilor. Programul va fi unul redus în perioada 25-28 decembrie 2025. Același lucru se va întâmpla și cu programul de la administrația cimitirelor.

Program Casierie Pompe Funebre în perioada 25-28 decembrie:

În perioada 25-28 decembrie 2025, Casieria Pompe Funebre din cadrul ECO URBIS Craiova SRL, situată în strada Brestei, nr. 129A, va funcționa după următorul program: 10:00- 14:00. Și la Cimitirele Ungureni, Sineasca, Craiova Nord și Dorobănția programul de lucru la Administrație va suferi modificări, în sensul că în intervalul 25-28 decembrie 2025 programul zilnic va fi 8:00-12:00.

