A condus fără permis până a fost prins de polițiștii doljeni

Polițiști din cadrul Biroului Rutier Craiova au reținut, pentru 24 de ore, un bărbat în vârstă de 47 de ani, din comuna Jancu Jianu, județul Olt, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

În fapt, în după-amiaza zilei de 19 decembrie a.c., bărbatul a fost depistat de polițiști în timp ce conducea un autoturism pe strada Calea București, din municipiul Craiova.

În urma verificărilor efectuate în bazele de date ale Poliției Române, s-a constatat faptul că acesta nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.

Bărbatul a fost condus la audieri, iar în baza probatoriului administrat, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, polițiștii l-au reținut, pentru 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj.

Ieri, 20 decembrie, persoana reținută a fost prezentată Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, fiind dispusă măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.

