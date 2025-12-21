Un bărbat în vârstă a murit marți, după ce autoturismul pe care îl conducea a luat foc pe un drum rural din regiunea Fokida, în centrul Greciei, scrie ekathimerini.com.

Potrivit unui post local de știri, incidentul s-a produs pe drumul care leagă localitățile Mariolata și Lilaia. Pompierii ajunși la fața locului au stins incendiul și au descoperit trupul carbonizat al bărbatului în interiorul mașinii.

Într-o coincidență neobișnuită, aproape simultan, pompierii au fost alertați că și locuința bărbatului, aflată în satul Ano Mariolata, a fost cuprinsă de flăcări. Echipajul trimis la adresă a reușit să limiteze incendiul, însă imobilul a suferit pagube importante.

Din fericire, nu au fost înregistrate victime în urma incendiului de la locuință.

Atât incendiul autoturismului, cât și cel al casei sunt în prezent investigate de poliția locală și de pompieri.

