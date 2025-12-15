Lovitură de teatru: PNL Dolj contestă validarea mandatului de primar al candidatului PSD de la Sopot

Telenovela de la Primăria Sopot continuă. PNL, filiala Dolj contestă validarea mandatului de primar al lui Costinel Busduceanu din partea PSD, aşa cum a făcut şi PSD Dolj în primăvara acestui an când Busduceanu a câştigat primăria dar din partea PNL Dolj (detalii AICI). Liberalii susţin că alegerea lui Busduceanu ca primar din partea PSD nu respectă tocmai decizia Tribunalului Dolj prin care acestuia i s-a invalidat mandatul în mai 2025, deoarece s-ar afla în stare de incompatibilitate.

Redăm mai jos comunicatul PNL:

„PNL DOLJ cere respectarea hotărârilor judecătorești și invalidarea mandatului primarului din Comuna Sopot

PNL Dolj a inițiat o acțiune în instanță pentru a apăra corectitudinea procesului electoral și principiile legalității prin care cere să se invalideze mandatul de primar al lui Costinel Busduceanu obținut în urma alegerilor parțiale din 7 decembrie 2025. Motivul acestei acțiuni este nerespectarea hotărârii Tribunalului Dolj, instanță care a constatat încălcări ale legislației electorale (stare de incompatibilitate) și l-a sancționat pe acesta cu încetarea mandatului obținut anterior.

Pentru că nu au fost în stare să își găsească un candidat propriu, cei de la PSD au recurs la armele lor clasice – șantaj și furt. Așa că l-au obligat pe fostul candidat PNL să se înscrie în PSD și l-au pus să se mute pe o funcție de execuție, cu sprijinul Viceprimarului Comunei Sopot și al Prefectului – toți fiind colegi în cadrul aceluiași partid.

Fiind declarat incompatibil de către Tribunalul Dolj, aceasta nu mai poate ocupa o funcție publică timp de 3 ani conform Legii nr. 176/2010.

❗ Comuna Sopot – capturată politic. Cum s-a ajuns aici? PNL Dolj cere transparență și respectarea legii

La alegerile locale din mai 2025, candidatul Partidului Național Liberal pentru funcția de primar al comunei Sopot a fost Busduceanu Costinel.

Deși Judecătoria Craiova a validat inițial mandatul acestuia, în urma apelului formulat chiar de PSD și de Instituția Prefectului, Tribunalul Dolj a stabilit în mod definitiv că acesta se afla în incompatibilitate și ca urmare a încălcării legislației electorale a fost sancționat cu invalidarea mandatului. Ca urmare a acestei sancțiuni, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o durată de 3 ani.

🔍 Atunci contestat pentru încălcarea legii — astăzi promovat și susținut politic

Înainte și după invalidarea mandatului, viceprimarul PSD al comunei Sopot (Dragomir Cristiana) și Prefectul PSD al Județului Dolj au cerut, prin demersuri oficiale, destituirea lui Busduceanu Costinel din funcția de secretar general, invocând exact încălcările prevederilor legale constatate de instanță.

14.05.2025 – Viceprimarul solicită prefectului sprijin pentru clarificarea situației.

30.05.2025 – Prefectul emite adresa nr. 5547, prin care cere explicit destituirea sa.

La doar câteva luni după aceste demersuri, însă, aceeași reprezentanți PSD:

îl înregimentează politic în PSD,

îl susțin pentru o nouă candidatură,

iar toate acțiunile privind aplicarea legii sunt abandonate.

Întrebarea esențială: cum a fost posibil?

Cum poate un candidat declarat incompatibil prin hotărâre judecătorească definitivă:

– să fie înregimentat politic de partidul care i-a contestat candidatura?

– să fie susținut de viceprimarul și prefectul care anterior cereau destituirea lui?

– să fie transferat în aceeași zi pe o funcție de execuție în primărie, după ce organigrama a fost modificată special ca să poată ocupa acest post ?

– și apoi să candideze din nou și chiar să obțină un nou mandat?

Răspunsul este limpede: prin intervenție politică, nu prin respectarea legii.

În data de 5 noiembrie Busduceanu Costinel solicita să fie transferat pe funcția de execuție începând cu data de 6 noiembrie. Deloc surprinzător este faptul că cererea i-a fost aprobată în aceeași zi de colega sa de partid – doamna Viceprimar.

În ziua următoare, Busduceanu Costinel solicită suspendarea raporturilor de serviciu pentru a putea candida.

Concluzia? Mutarea pe o altă funcție s-a făcut artificial, cu scopul de a eluda prevederile legale pentru a putea candida.

În contextul ultimelor evenimente, semnalăm cu fermitate incompatibilitatea reținută de Tribunalul Dolj în cazul candidatului Busduceanu Costinel. Nerespectarea hotărârilor judecătorești subminează securitatea juridică și afectează grav încrederea cetățenilor în justiție.

Rămâne de văzut dacă Tribunalul Dolj își va contrazice propria hotărâre“.

De precizat că Judecătoria Craiova a respins astăzi contestaţia PNL. Cel mai probabil liberalii vor face apel. „Respinge cererile de intervenţie principală şi a contestaţiilor împotriva validării candidaturii de primar a petentului Busduceanu Costinel(cereri de invalidare) formulate de Partidul Naţional Liberal – Filiala Dolj şi Tănase Florin Marian ca inadmisibile. Admite sesizarea formulată de Biroul Electoral de Circumscripţie nr. 98 Sopot, judeţul Dolj, de Secretarul General al Comunei Sopot şi de Busduceanu Costinel. Validează alegerea numitului Busduceanu Costinel, candidat din partea Partidului Social Democrat, în funcţia de primar al Comunei Sopot, judeţul Dolj“, scrie în minuta judecătoriei. Pe principiul meciurilor tur-retur când Busduceanu a candidat din partea PNL, a câştigat la Judecătoria Craiova şi a pierdut la Tribunalul Dolj. Acum PNL pierde la Judecătorie. La Tribunal ce să fie?