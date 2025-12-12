5.1 C
Gorj: Poliția caută un copil fugit de la asistentul maternal care îl avea în plasament

De Daniela Moise

Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Tismana au fost sesizați vineri de o femeie din comuna Godinești, reprezentant DGASPC Gorj, că din data de 14 noiembrie a.c. îl are în plasament pe Magâlea Gheorghe Ionuț, de 13 ani, din Târgu Cărbunești, iar în cursul zilei de astăzi, în jurul orei 15.00, acesta a ieșit până la poartă și nu s-a mai întors.

La momentul plecării, minorul era îmbrăcat cu pantaloni de trening de culoare neagră, hanorac albastru, iar în picioare purta papuci de cauciu de culoare neagră.

Din primele verificări s-a stabilit faptul că minorul este cunoscut cu plecări repetate, iar în jurul orei 15.30 a fost observat pe DJ 67 Godinești, în timp ce se deplasa pe carosabil, făcând cu mâna la mașinile care circulau spre municipiul Târgu Jiu.

Persoanele care pot oferi detalii care să ajute la identificarea minorului sunt rugate să apeleze numărul unic de urgență 112 sau să se deplaseze la cea mai apropiată unitate de poliție.

