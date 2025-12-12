Directorul Direcției Silvice Arad, obligat să restituie bonusul de pensionare

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunţat astăzi că instanţa a respins acţiunea formulată de către directorul Direcţiei Silvice Arad, Teodor Ţigan, şi a păstrat decizia de încetare a contractului acestuia de muncă, obligându-l la restituirea sumei de 280.520 de lei, reprezentând bonusul de pensionare. Directorul a primit un bonus de pensionare de 100.000 de euro brut, după care a fost reangajat la Romsilva ca director al Direcţiei Silvice Arad, cumulând pensia cu salariul.

”Instanţa a respins astăzi acţiunea formulată de către directorul direcţiei silvice Arad, dl. Ţigan, a păstrat decizia de încetare a contractului acestuia de muncă şi l-a obligat pe director la restituirea sumei de 280.520 de lei – bonusul de pensionare”, a transmis ministrul Mediului, Diana Buzoianu, pe facebook.

Ea precizează că decizia nu e definitivă.

”Felicitări, avocaţilor de la nivelul Romsilva pentru acest rezultat preliminar!”, mai afirmă Buzoianu.

Teodor Ţigan a primit un bonus de pensionare de 100.000 de euro brut

Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) a fost sesizată de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în legătură cu situaţia fostului director general al Romsilva Teodor Ţigan, care a fost pensionat în 2023, a primit un bonus de pensionare de 100.000 de euro brut, după care a fost reangajat la Romsilva ca director al Direcţiei Silvice Arad, cumulând pensia cu salariul, relata în luna august România Curată.

Potrivit site-ului citat, Ţigan nu putea încasa prima de pensionare decât la încheierea contractului individual de muncă.

Mai mult, după încasarea bonusului la pensionare, nu s-ar mai fi putut reangaja decât prin concurs sau selecţie, ceea ce, potrivit site-ului Regiei Naţionale a Pădurilor, nu s-a întâmplat, mai arată sursa citată.

Anterior, Ţigan a dat în judecată regia, după ce a fost concediat în martie de la DS Arad înaintea încheierii contractului de muncă, valabil până în iunie.

