Gorj: Pieton accidentat mortal de o mașină, la Vladimir

Polițiștii din cadrul Secției 6 Poliţie Rurală Târgu Cărbuneşti au fost sesizaţi astăzi, la ora 17.59, prin apel 112, de un bărbat de 39 de ani, din comuna Schela, că pe raza comunei Vladmir a avut loc un accident rutier, soldat cu decesul unui pieton.

Un bărbat de 42 de ani, din comuna Săulești, care conducea un autoturism, pe DC 44 Frasin, din direcția Jupânești către Vladimir, a acroșat cu partea din față a autoturismului un bărbat de 50 de ani, din comuna Vladimir, după care a intrat în coliziune cu un stâlp de electricitate aflat pe marginea drumului, pe partea dreaptă a sensului de mers.

În urma accidentului rutier a survenit decesul bărbatului de 50 de ani și distrugerea stâlpului de electricitate, care a căzut pe partea carosabilă și a blocat, temporar, ambele sensuri de deplasare.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă.

