Conferința „Tehnică, Inovație și Creativitate în contextul protecției mediului”, la a XIII-a ediție

Conferința, ajunsă la a XIII-a ediție, a fost organizată de Colegiul „Ștefan Odobleja” din Craiova, în parteneriat cu mai multe entități, printre care și AGIR Dolj.

Au participat, on line, colegi de la Centrul de excelență în construcții din Chișinău, Republica Moldova (Lucia Țurcan – director, Lilia Zestrea), Marilena Matei, de la Colegiul Energetic din Râmnicu Vâlcea, cadre didactice la Facultatea de Inginerie electrică din Craiova, de la Facultatea de Mecanică din Craiova, precum si partenerii tradiționali ai Colegiului: SOFTRONIC, FESTO România.

Au prezentat lucrări cadre didactice de la „Colegiul Ștefan Odobleja”.

Au fost prezenți și au prezentat lucrări mai mulți elevi. Dintre aceștia s-a făcut remarcat elevul Gabriel Bogdan Păunică, din clasa a XII-a E. Acesta a prezentat lucrarea „Contrucția unei piese sustenabile din industria automotive”.

