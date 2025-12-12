5.1 C
Știri de ultima orăLocalDoljCraiovenii protestează împotriva corupției din sistemul judiciar

Craiovenii protestează împotriva corupției din sistemul judiciar

De Daniela Moise

Câteva zeci de craioveni s-au adunat în această seară în fața sediului Judecătoriei Craiova, pentru a protesta împotriva corupției din sistemul judiciar.

Craiovenii se solidarizează în acest fel cu protestatarii din celelalte orașe ale țării.

Pentru a treia zi consecutiv, proteste pentru o justiție „curată și dreaptă” au loc în mai multe orașe din România: București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, Sibiu, Brașov, Ploiești, Suceava, Galați, Oradea, Constanța și Pitești.

Manifestanții au ieșit în stradă în număr mare și cer reformarea profundă a sistemului judiciar, stoparea influenței politice asupra justiției și măsuri concrete împotriva corupției, într-un context marcat de nemulțumiri legate de prescrierea marilor dosare și de creșterea poverii fiscale asupra populației.

