Comandantul trupelor NATO din Europa va efectua o vizită în România

De Daniela Moise
Countering Russian Aggression. Lt. Gen. nder, Ninth Air Force (Air Forces Central) speaks at the Air, Space & Cyber Conference at the Gaylord Hotel in Maryland, September 19, 2022. Photo: Air & Space Forces Magazine

Comandantul trupelor NATO din Europa, generalul american Alexus G. Grynkewich, vine în vizită în România săptămâna viitoare, a anunțat MApN.

Generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării, și generalul Alexus G. Grynkewich, Comandant Suprem al Forțelor Aliate din Europa și comandant al Comandamentului European al SUA, vor efectua marți, 16 decembrie, o vizită de lucru la Centrul Național de Instruire Întrunită „Getica” din Cincu și la Comandamentul Corpului Multinațional de Sud-Est din Sibiu, potrivit comunicatului MApN. 

Scopul vizitei

Vizita celor doi lideri militari subliniază angajamentul României și al NATO pentru consolidarea securității regionale și întărirea posturii de descurajare și apărare pe flancul sud-estic al Alianței.

Generalul Alexus G. Grynkewich deține simultan funcțiile de comandant al Comandamentului European al SUA (USEUCOM) și de Comandant Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR), fiind responsabil pentru conducerea strategică a operațiilor NATO desfășurate pe întreg teritoriul european.

